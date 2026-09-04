Tunisie: La SRTG El Kawafel de Gafsa réceptionne 6 nouveaux bus urbains climatisés pour la rentrée 2026-2027

À l'approche de la rentrée des classes, la modernisation des flottes de transport en commun interurbain et l'optimisation de la qualité des services offerts aux usagers s'accélèrent dans la région de Gafsa. En effet, dans le cadre d'un partenariat technique bilatéral avec l'Italie, le transporteur public de la région renforce ses capacités de traction. Des unités de nouvelle génération seront ainsi déployées de manière prioritaire sur les lignes scolaires et universitaires afin de désengorger les réseaux durant les heures de pointe.

La direction générale de la Société régionale de transport El Kawafel de Gafsa vient, à cet effet, d'officialiser la réception et l'intégration réglementaire d'un contingent de 6 nouveaux bus urbains dotés d'un système de climatisation intégrale. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des accords de partenariat technique et de la coopération bilatérale établis entre la Tunisie et l'Italie pour la mise à niveau des services de logistique publique.

La planification opérationnelle de ces nouvelles structures roulantes vise à répondre de manière ciblée aux pics de fréquentation qui saturent périodiquement les lignes de l'office notamment durant la saison scolaire et universitaire.

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Les ingénieurs du réseau prévoient la mise en exploitation immédiate de ces 6 véhicules. Et ce, dès le démarrage de la prochaine rentrée scolaire et universitaire. L'injection de ces équipements de transport urbain permettra d'alléger de manière significative la pression structurelle subie par la flotte existante de l'entreprise, tout en garantissant des conditions de sécurité et de confort thermique optimales pour les élèves, les étudiants et les apprenants.

Dans nos archives Drame à Medjez el-Bab : un berger retrouvé noyé après trois jours de recherchesLe déploiement technique de ces bus climatisés ciblera prioritairement les axes routiers majeurs et les dessertes reliant les zones résidentielles denses aux pôles universitaires et aux centres de formation de la région durant les tranches horaires de forte affluence.

Les brigades d'exploitation de la société El Kawafel insèrent ce renforcement de capacité dans une stratégie globale de rationalisation des rotations quotidiennes, l'objectif principal étant de réduire les temps d'attente sur les quais, de fluidifier le transport des jeunes usagers et de sécuriser la continuité des services de mobilité collective face aux défis démographiques et d'urbanisation de la région de Gafsa.