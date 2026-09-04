Afrique: Ooredoo Tunisie renouvelle son partenariat avec le Club Africain

Ooredoo Tunisie, acteur majeur des télécommunications en Tunisie, annonce le renouvellement de son partenariat avec le Club Africain, l'un des clubs sportifs les plus historiques et les plus populaires de Tunisie. Ce renouvellement réaffirme l'engagement continu d'Ooredoo en faveur du sport tunisien, de l'accompagnement des clubs historiques et de l'autonomisation des jeunes, tout en contribuant au développement du paysage sportif national.

Le renouvellement de ce partenariat vient confirmer la solidité de la relation qui unit Ooredoo au Club Africain depuis 2008. Au fil des années, cette collaboration est devenue l'un des partenariats sportifs les plus durables et emblématiques en Tunisie. Elle a notamment permis d'accompagner le club dans son parcours sportif et de contribuer à la mise à disposition de conditions et de ressources favorisant le développement de ses différentes équipes et la réalisation des ambitions de ses nombreux supporters.

À l'occasion du renouvellement de ce partenariat, M. Eyas Assaf, Directeur Général d'Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec le Club Africain, qui remonte à 2008 et compte parmi les partenariats importants d'Ooredoo en Tunisie. Au fil des années, cette relation a démontré que les partenariats réussis reposent sur la confiance, la continuité et une vision partagée. Aujourd'hui, nous renouvelons notre engagement à soutenir le Club Africain et à l'accompagner dans son parcours, à la hauteur de son histoire et de la place particulière qu'il occupe auprès de ses supporters et dans le sport tunisien.

Chez Ooredoo, nous sommes convaincus que le sport ne se résume pas à la compétition. Il constitue un espace où s'expriment l'ambition, la persévérance et l'esprit d'équipe, tout en représentant un vecteur important d'émancipation pour les jeunes. Nous continuerons ainsi à investir dans des initiatives et des partenariats qui contribuent au développement du sport tunisien et créent un impact positif et durable. »

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De son côté, Dr Mohsen Trabelsi, Président du Club Africain, a exprimé sa fierté de poursuivre ce partenariat historique avec Ooredoo, soulignant l'importance de cette collaboration pour accompagner le club et renforcer sa capacité à poursuivre son parcours et à répondre aux ambitions de ses supporters. Il a déclaré :

« Poursuivre notre aventure avec Ooredoo est une démarche naturelle pour nous. Notre partenariat, qui remonte à 2008, repose sur des objectifs communs et une vision partagée. Nous apprécions pleinement le soutien continu d'Ooredoo et sommes impatients de poursuivre notre collaboration afin d'accompagner le club et de renforcer sa position dans le sport tunisien et continental. »

Il convient de rappeler que le partenariat entre Ooredoo et le Club Africain remonte à 2008. Il n'a cessé d'évoluer au fil des années pour devenir un partenariat stratégique entre deux institutions partageant les mêmes valeurs d'ambition, d'excellence et d'engagement en faveur de la jeunesse et du sport tunisien.

Ooredoo a également oeuvré à enrichir l'expérience des supporters du Club Africain à travers des services et initiatives digitales dédiés, notamment « Lefri9i Mobile », qui s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de mettre la technologie et l'innovation au service d'une relation plus étroite entre les supporters et leurs clubs, tout en leur offrant une expérience digitale plus riche.

À travers le renouvellement de ce partenariat, Ooredoo et le Club Africain réaffirment leur volonté commune de poursuivre cette aventure, d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration et de lancer de nouvelles initiatives renforçant la valeur de ce partenariat, au service du sport tunisien et des générations futures d'athlètes.