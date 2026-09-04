Tunisie: Rapport ESG 2025 - La SFBT consolide ses indicateurs extra-financiers, sa gouvernance et son ancrage territorial

L'intégration des critères environnementaux et sociaux ainsi que celle de gouvernance au coeur même des structures de production, s'impose désormais comme un levier de résilience macroéconomique pour les leaders de l'économie nationale. Le fleuron de l'industrie agroalimentaire et des boissons en Tunisie, la SFBT, y adhère. Selon le dernier bilan de la SFBT, les engagements environnementaux, sociétaux et éthiques pour l'exercice écoulé ont bel et bien été avérés, chiffre à l'appui. Structurée autour de 5 axes prioritaires majeurs, la feuille de route de la société allie le gel de ses prix de vente à une politique de souveraineté environnementale marquée par des gains hydriques majeurs, une transition énergétique amorcée à Sfax et l'obtention de la certification MSI 20000 au score d'excellence de 160,982. Un parcours qui vaut le détour !

Accompagnant les moments de partage et de convivialité des consommateurs depuis près de 140 ans, l'histoire de la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie a débuté en 1889 avec la production de glace alimentaire, avant d'acter la création de la SFBT industrielle en 1925. Cet audit exhaustif, mené sous l'égide du directeur général Elyès Fakhfakh, s'articule autour de 5 axes prioritaires et 12 engagements RSE majeurs, issus d'une analyse rigoureuse de double matérialité ayant permis d'isoler 61 enjeux pertinents.

Le bien-fondé de cette gouvernance est d'ores et déjà validé sur le plan comptable par le renouvellement de la certification internationale MSI 20000 avec un score de 160,982 sur 200, franchissant ainsi, et avec succès, le seuil d'excellence établi à 150.

La direction générale du groupe vient d'officialiser la publication réglementaire de son Rapport ESG 2025, un document de durabilité structuré en trois volets complémentaires qui détaillent une trajectoire responsable, un modèle de pilotage intégré et des politiques opérationnelles selon l'approche Politique, Actions et Targets (PAT) déclinant 12 engagements RSE fondamentaux.

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L'architecture de cette stratégie se déploie à travers cinq axes prioritaires interconnectés qui définissent les leviers d'action pour le groupe, à savoir l'action pour l'environnement, la valorisation du capital humain, l'action pour le consommateur, l'engagement pour les collectivités locales et l'instauration d'une bonne gouvernance.

Couvrant l'intégralité de ses activités considérées à travers 35 points de collecte sur la plateforme digitale Tennaxia, exercice mené sous l'égide du directeur général Elyès Fakhfakh, s'appuie sur 32 marques de convivialité, dont 7 vins, 9 eaux, 1 boisson au jus, 7 boissons gazeuses, 7 bières et 1 boisson au malt sans alcool. L'audit se solde par le renouvellement de la certification de gestion financière MSI 20000 avec un score de 160,982 sur 200, dépassant ainsi largement le seuil d'excellence fixé à 150, ce qui valide la solidité du modèle auprès des investisseurs.

« Nous avons poursuivi l'intégration des enjeux ESG au coeur de notre stratégie, à travers la production d'énergie propre, la maîtrise des consommations d'eau, le renforcement de notre gouvernance et la consolidation de notre performance durable », a affirmé le DG pour définir le cap responsable de la compagnie.

Engagement écologique

Sur le front de la préservation des ressources naturelles et de la décarbonation, le bilan environnemental de l'exercice de la SFBT affiche des indicateurs de sobriété industrielle en nette progression. En effet, selon le dernier rapport de la société, les investissements technologiques ont généré une économie nette de 63 181 mètres cubes d'eau, soit un bond de 104 % par rapport à l'année précédente, parallèlement à l'équipement systématique de 100 % des usines en stations d'épuration fonctionnelles et en certifications ISO 14001.

Cette offensive écologique s'accompagne d'un plan d'éco-efficience électrique qui a induit une baisse de 22 % de la consommation aussi bien sur les sites de Bab Saadoun, que ceux de Mahdia, Sfax et Charguia. Le pôle de Sfax se distingue d'ailleurs par l'obtention de la certification de management de l'énergie ISO 50001, en parallèle, le site de la SBT valide sa première année de production d'énergie propre en l'intégrant à hauteur de 13 % dans son mix global.

En matière d'économie circulaire et de gestion des matières, le groupe affiche un taux de valorisation global de 87,47 % des déchets industriels, recyclant 2976,875 tonnes de verre et réorientant 26 000 tonnes de drêche vers la filière de l'alimentation animale. Et ce, tout en réduisant de 27,3 % le poids de ses préformes en plastique de 1,5 litre et en réutilisant 638,4 tonnes de plastique recyclé. Une démarche validée par le parrainage de la conférence internationale AOP Tunisia 2025 sur la gestion durable de l'eau.

Développement humain

Le développement du capital humain et la modernisation des politiques d'équité sociale représentent le second pilier de cette feuille de route managériale qui s'appuie sur l'isolement de 61 enjeux matériels à l'issue de l'analyse de double matérialité. La politique de santé et de sécurité au travail, adossée au standard de l'Engagement S1 et au référentiel GRI 403, dépasse le simple cadre réglementaire pour ériger la prévention des risques professionnels en une responsabilité collective dont l'ambition ultime est de tendre vers le zéro accident.

Ce système de gouvernance déployé sur 100 % des sites de production, s'aligne rigoureusement sur la norme internationale ISO 45001, les réglementations nationales en vigueur et les exigences de sécurité opérationnelle applicables aux sites industriels. Reposant sur la logique d'amélioration continue du cycle PDCA (Plan, Do, Check, Act), ce dispositif intègre trois principes fondamentaux que sont la vigilance partagée à tous les niveaux de la structure, la responsabilité managériale dans la prévention et la transmission durable des réflexes de sécurité.

Cette protection homogène couvre 100 % des collaborateurs et des activités de surface, et s'étend de manière obligatoire aux prestataires de services, sous-traitants et intervenants externes pour éliminer les zones d'ombre opérationnelles.

Dans nos archives Défense : Lancement de la campagne de recrutement pour le service militaire 2025Sécurité, performance et parité

La déclinaison pratique de cette sécurité industrielle repose sur une ingénierie de formation continue robuste et des investissements techniques de premier plan au plus près du terrain. La vigilance quotidienne des managers et des équipes HSE permet de corriger immédiatement les comportements à risque, une politique de prévention renforcée par le déploiement de 5127 heures de formation en santé et sécurité au travail en 2025, ce qui représente 43 % du plan de formation annuel global ventilé sur 22 thématiques critiques.

Ces parcours spécialisés incluent des habilitations réglementaires d'électricité (R489 et R485), la conduite d'engins lourds, la manipulation des produits chimiques, le secourisme et la lutte contre les incendies, avec des modules d'accueil sécurité obligatoires dès l'embauche. Sur le site stratégique de Bab Saadoun, par exemple, des dispositifs complémentaires adaptent précisément les profils des salariés aux exigences des postes à risques.

Sur le plan des infrastructures, la SFBT investit continuellement dans les équipements de protection individuelle et collective (EPI/EPC), illustré par l'installation de lignes de vie mobiles pour flexibiliser les interventions en hauteur et l'acquisition d'une nacelle télescopique de pointe issue des audits des comités de risques pour sanctuariser le travail sur les structures hautes.

L'effort académique global s'élève à 51 478,5 heures de formation dispensées en 2025, soit une hausse sectorielle de 24 % qui permet de mettre à niveau 4260 collaborateurs à raison de 10,17 heures par employé, ce qui correspond à une hausse de 52,47 % des ratios d'apprentissage individuels. Les structures d'encadrement confirment une trajectoire positive en matière de mixité professionnelle, le taux de féminisation des cadres de l'entreprise grimpant de 38 % en 2024 à 42,5 % au terme de l'année 2025, pour 57,5 % d'hommes, une équité consolidée par l'application à 100 % du référentiel international Hay Group.

« La création en 2025 d'une Direction Recherche, Développement et Innovation traduit notre ambition d'anticiper les évolutions du marché, de faire évoluer nos produits et nos processus et de créer une valeur durable partagée », a indiqué M. Fakhfakh pour expliciter la stratégie de diversification de l'Axe 3. Cette ambition vise à ancrer la confiance au coeur de chaque moment de convivialité à travers la certification de qualité ISO 9001 de tous les complexes industriels et le respect des exigences les plus strictes en sécurité sanitaire des aliments via les normes FSSC ISO 22000, l'élargissement de la gamme saine Celestia et le déploiement de campagnes en faveur du réemploi des emballages consignés.

Engagement citoyen

L'ancrage territorial, la responsabilité citoyenne et le verrouillage déontologique des instances de contrôle parachèvent cette stratégie intégrée au service de la collectivité, s'appuyant sur un réseau où 91 % des fournisseurs sont locaux. Dans un contexte économique marqué par une inflation complexe, la SFBT a pris l'engagement citoyen de geler l'intégralité de sa grille tarifaire, maintenant ses prix de vente inchangés en 2025 auprès de ses grossistes, dépositaires, clients directs et grandes et moyennes surfaces.

Cette logique de proximité s'illustre par l'introduction du verre consigné dans des magasins, le déploiement d'une 3e campagne annuelle de sécurité routière avec l'Observatoire national de la sécurité routière, et la réhabilitation lourde d'infrastructures scolaires à Kasserine et Mornaguia au bénéfice direct de 1000 élèves.

Parallèlement au soutien financier accordé à 17 festivals culturels et 38 associations sportives, le pôle sociétal a financé le programme de formation Tacir pour 746 jeunes sur 7 régions et 188 jours, tout en parrainant Enactus Tunisia pour mobiliser 3700 étudiants sur 109 équipes autour de 25 projets entrepreneuriaux.

Le groupe sécurise par ailleurs sa structure contre les cybermenaces en se conformant aux exigences de la norme ISO 27001 de l'année 2022 et renforce son intégrité en formant 1362 collaborateurs à la lutte contre la corruption via la plateforme Gan Compliance, le tout sous la supervision rigoureuse d'un Comité d'Audit présidé par un administrateur indépendant, confirmant que la mesure de ces indicateurs s'inscrit dans un cycle permanent d'amélioration continue et de convictions partagées.