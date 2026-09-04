Afrique: Brésil - Les visas temporaires passent au numérique, les Tunisiens concernés

Le Brésil lance à partir du 1er septembre 2026 la délivrance électronique des visas temporaires (VITEM) pour les ressortissants des pays exemptés de visa de visite. La Tunisie figure dans cette catégorie, avec une exemption de VIVIS pouvant aller jusqu'à 90 jours. La réforme ne change toutefois rien aux conditions d'entrée pour les voyages touristiques ou d'affaires de courte durée.

Le Brésil poursuit la dématérialisation de ses procédures consulaires. À partir du 1er septembre 2026, les visas temporaires (VITEM) destinés aux ressortissants de pays bénéficiant d'une exemption de visa de visite (VIVIS) sont délivrés sous forme électronique, a annoncé le ministère brésilien des Relations extérieures. La mesure, annoncée le 28 août par l'ambassade du Brésil à Lima, a vocation à s'appliquer au réseau consulaire brésilien.

Cette évolution concerne également les ressortissants tunisiens. Dans le tableau officiel "Entry Visas to Brazil", mis à jour le 26 août 2026, la Tunisie est associée au chiffre 4 dans la colonne VIVIS. Selon la légende du document, ce chiffre correspond à une exemption de visa de visite pour une période ne dépassant pas 90 jours.

Pas de changement pour les touristes tunisiens

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Pour les Tunisiens qui se rendent au Brésil pour un voyage touristique ou d'affaires de courte durée, la nouvelle mesure ne crée donc pas une nouvelle obligation de visa électronique.

L'exemption de VIVIS dont bénéficie la Tunisie reste applicable. Le visa temporaire électronique concerne une autre situation : celle d'un ressortissant tunisien qui souhaite séjourner au Brésil dans un cadre nécessitant un VITEM, notamment pour une durée ou un motif qui ne relève pas du régime de visite.

Le VIVIS est destiné notamment aux séjours de courte durée sans intention de s'établir au Brésil ni d'y exercer une activité rémunérée. Le ministère brésilien des Relations extérieures précise que ce régime couvre notamment le tourisme, les affaires, le transit, certains événements, les activités artistiques ou sportives, les conférences et d'autres motifs de visite, sous réserve des conditions applicables.

Quels Tunisiens sont concernés par le nouveau dispositif ?

La réforme vise les Tunisiens qui doivent obtenir un visa temporaire pour leur séjour au Brésil.

Les VITEM couvrent plusieurs situations, parmi lesquelles les études, la recherche et l'enseignement, le travail, les activités religieuses, le volontariat, l'investissement, certaines activités économiques, scientifiques, technologiques ou culturelles, le regroupement familial ainsi que certaines activités artistiques et sportives.

Le VITEM XIV, par exemple, concerne notamment les nomades numériques. La réglementation brésilienne prévoit ce statut pour les personnes exerçant à distance une activité professionnelle pour un employeur étranger.

Dans nos archives Conditions météo : Brouillard local et mer agitée sur les côtes tunisiennesLa nature du séjour détermine donc toujours le type de visa à solliciter. La réforme porte essentiellement sur la manière dont le visa est délivré, et non sur les conditions de fond permettant de l'obtenir.

Une procédure davantage dématérialisée

Le nouveau dispositif s'appuie sur le Sistema Consular Integrado (SCI) du ministère brésilien des Relations extérieures, système utilisé pour enregistrer et traiter les demandes de visa. Le SCI constitue notamment la base administrative du ministère pour les visas délivrés aux étrangers.

Dans le nouveau parcours, les demandeurs concernés peuvent transmettre électroniquement leur demande et les justificatifs requis. Une fois le visa approuvé, celui-ci est délivré sous forme électronique, ce qui permet de supprimer, dans le fonctionnement ordinaire de la procédure, la nécessité d'apposer une vignette physique sur le passeport.

La principale conséquence pratique pour les demandeurs est donc de ne plus avoir à déposer systématiquement leur passeport au consulat uniquement pour y faire apposer le visa.

Le passeport peut-il encore être demandé ?

Oui. La dématérialisation ne signifie pas que les autorités consulaires renoncent à tout contrôle physique. Un consulat peut toujours demander des documents originaux, des justificatifs supplémentaires ou convoquer le demandeur à un entretien lorsque cela est nécessaire à l'instruction du dossier.

Autrement dit, le passage au visa électronique ne signifie pas que toute la procédure devient automatiquement et intégralement sans contact avec le consulat.

Pour les Tunisiens concernés, les exigences liées à la catégorie de VITEM demandée continuent de s'appliquer.

Le candidat doit notamment fournir les documents correspondant à son motif de séjour et respecter, lorsqu'elles existent, les exigences spécifiques liées à son activité. Certaines catégories de visas peuvent également nécessiter l'obtention préalable d'une autorisation de résidence auprès des autorités brésiliennes.

Le gouvernement brésilien rappelle que l'autorisation de résidence est destinée aux étrangers souhaitant travailler ou vivre au Brésil, temporairement ou de manière permanente, sous réserve de remplir les conditions prévues par la législation migratoire.

Le visa électronique ne supprime donc ni les conditions d'éligibilité, ni les éventuelles autorisations préalables, ni les obligations qui peuvent s'appliquer après l'arrivée au Brésil.

Une réforme encore en cours de déploiement

Si la nouvelle procédure est officiellement entrée en vigueur le 1er septembre 2026, son déploiement concret dans les différents postes consulaires peut encore nécessiter une période d'adaptation.

L'annonce officielle brésilienne établit le principe de la délivrance électronique des VITEM pour les ressortissants exemptés de VIVIS.

Pour les voyageurs tunisiens, il reste donc particulièrement important de vérifier les instructions du poste consulaire brésilien compétent au moment de déposer une demande, notamment pour connaître le parcours effectivement appliqué, les documents requis et les modalités de transmission du dossier.

Ainsi, la nouvelle procédure peut être résumée en trois points :

Pour un séjour touristique ou d'affaires de courte durée : les Tunisiens bénéficient toujours de l'exemption de VIVIS prévue par le régime brésilien, jusqu'à 90 jours selon le tableau officiel.

Pour un séjour nécessitant un VITEM : les ressortissants tunisiens sont concernés par la nouvelle possibilité de délivrance électronique des visas temporaires.

Pour la procédure : la réforme vise principalement à dématérialiser le traitement et la délivrance du visa et à éviter, dans les situations ordinaires, le dépôt du passeport pour l'apposition d'une vignette. Les exigences propres à chaque catégorie de visa restent applicables.

En définitive, le Brésil ne met pas en place un e-Visa touristique obligatoire pour les Tunisiens. Il dématérialise plutôt la délivrance de ses visas temporaires pour les ressortissants des pays qui, comme la Tunisie, sont exemptés de visa de visite.