Tunisie: L'Office des eaux minérales et du thermalisme ouvre un concours de recrutement

La direction générale de l'Office national des eaux minérales et du thermalisme lance une campagne d'enrôlement sectorielle couvrant les exercices 2025 et 2026 dans les filières de l'ingénierie, de l'administration et du contrôle sanitaire. A noter de prime abord que les inscriptions réglementaires s'effectueront exclusivement en ligne via la plateforme nationale des concours jusqu'au 4 octobre 2026.

L'ouverture d'un concours public extérieur sur dossiers et examens techniques a en effet été officialisée. Ce plan de recrutement sectoriel vise à doter les services centraux et régionaux de l'établissement de 13 nouveaux agents hautement qualifiés pour le compte des exercices budgétaires 2025 et 2026, la sélection associant des épreuves d'évaluation écrite, des QCM thématiques et des entretiens psychologiques obligatoires.

La répartition technique des profils recherchés fait l'objet d'une ventilation sectorielle rigoureuse pour répondre aux besoins d'ingénierie de surface et de surveillance environnementale. Le segment de la catégorie 10 intègre le recrutement de 2 ingénieurs premiers affectés au district du Grand Tunis, l'un spécialisé en génie civil et le second en informatique, dont l'inscription valide auprès de l'Ordre des ingénieurs tunisiens est une condition exigée.

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Le pôle régional de Gabès, couvrant la cellule opérationnelle du centre et du sud, bénéficiera de l'affectation d'un analyste de catégorie 9 spécialisé en gestion de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Le reliquat des postes du Grand Tunis comprend 2 administrateurs de catégorie 9 en droit privé et comptabilité, 6 techniciens supérieurs de catégorie 7 spécialisés dans le contrôle de la qualité agroalimentaire, la biotechnologie et la kinésithérapie, ainsi que 2 agents de propreté de catégorie 1.

Les critères d'éligibilité fixés par la commission administrative imposent aux candidats de nationalité tunisienne d'afficher un casier judiciaire vierge et un âge limite maximal de 40 ans arrêté au 1er janvier 2026, une limite légale pouvant faire l'objet d'un report dérogatoire jusqu'à 45 ans pour les demandeurs enregistrés auprès des bureaux de l'emploi ou justifiant d'une ancienneté dans le secteur public.

Les postulants doivent obligatoirement valider leur préinscription à distance sur le portail des concours publics au plus tard le 4 octobre 2026 à minuit. L'acheminement des dossiers papier justificatifs s'effectuera sous pli scellé et anonyme à l'adresse de la direction générale de l'office par voie postale recommandée ou par dépôt physique direct auprès du bureau d'ordre central, la date de clôture définitive de réception des plis étant fixée au vendredi 9 octobre 2026 à midi.