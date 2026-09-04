Tunisie: Siliana - Une campagne de solidarité lancée au profit des familles touchées par l'incendie de Bargou

Une campagne de solidarité a été lancée par des acteurs de la société civile de la délégation de Bargou, dans le gouvernorat de Siliana, afin de venir en aide aux familles sinistrées par l'incendie du mont Boullmane, dans la région de Mezata. Le feu, qui a ravagé de vastes superficies forestières pendant plusieurs jours, a également endommagé des habitations et des plantations.

Dans une déclaration à l'agence TAP, vendredi, l'activiste de la société civile à Bargou, Jamal Ferjaoui, a indiqué que trois habitations ont été endommagées par l'incendie, outre des superficies d'arbres fruitiers et de couvert forestier constituant une source de revenus pour plusieurs habitants des zones montagneuses.

Un appel aux dons lancé aux Tunisiens en Tunisie et à l'étranger

Après coordination avec les services concernés, le compte courant de la Commission locale de solidarité sociale de Bargou a été mis à la disposition des donateurs souhaitant contribuer à cette campagne.

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L'appel s'adresse notamment aux habitants de la région, aux commerçants, aux hommes d'affaires ainsi qu'aux Tunisiens résidant en Tunisie ou à l'étranger. Jamal Ferjaoui a appelé l'ensemble des citoyens à participer à cet élan de solidarité en faveur des familles touchées.

Parallèlement, la commission régionale chargée d'évaluer les dégâts provoqués par l'incendie poursuit ses travaux pour recenser les pertes, selon une publication diffusée jeudi sur la page officielle du gouvernorat de Siliana sur Facebook.

Plus de six jours pour maîtriser l'incendie

L'incendie du mont Boullmane s'était déclaré jeudi dernier avant de se propager rapidement aux zones d'Aïn Bousaâdia et Belouta, atteignant les limites du gouvernorat de Kairouan.

Après plusieurs jours d'intervention, le feu a finalement été maîtrisé mercredi dernier, au terme de plus de six jours de mobilisation.

L'incendie a notamment affecté d'importantes superficies forestières et des terres agricoles, accentuant les difficultés des habitants des zones montagneuses dont une partie des revenus dépend des arbres fruitiers et des ressources forestières.