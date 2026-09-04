Tunisie: Un enfant de 10 ans piégé dans un puits de 80 mètres au pays - Les secours mobilisés

Une importante opération de sauvetage se poursuit dans la wilaya d'El Bayadh, dans l'ouest de l'Algérie, pour tenter d'atteindre un garçon de 10 ans tombé dans un puits artésien sec d'environ 80 mètres de profondeur. Les opérations, engagées mercredi 2 septembre, se poursuivaient encore jeudi et vendredi, sans qu'une issue favorable n'ait été annoncée dans les dernières informations disponibles.

L'enfant est tombé dans le puits alors qu'il passait sur une plaque en contreplaqué qui le recouvrait, selon les informations communiquées par la Protection civile algérienne. L'accident s'est produit au niveau du village d'Er-Rokn, situé entre les routes nationales n°107 et 47, dans la commune d'El Ghassoul, relevant de la daïra de Brézina, dans la wilaya d'El Bayadh.

Le puits, creusé selon une méthode traditionnelle, présente un diamètre d'environ 40 centimètres et n'est pas équipé d'un tubage de protection. Il avait été remblayé avec de la terre jusqu'à une profondeur de 30 mètres. Selon la Protection civile, l'enfant se trouve sous une importante couche de terre, ce qui rend son extraction particulièrement difficile.

D'importants moyens mobilisés

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Face à la complexité de l'intervention, les équipes de la Protection civile ont multiplié les tentatives pour atteindre l'enfant et le sortir du puits. Des équipes spécialisées dans les interventions en milieux difficiles ont été mobilisées, ainsi que des moyens matériels importants, notamment des engins lourds et une caméra destinée à explorer le puits.

Dans nos archives Fête du Printemps 2025 : 9,03 milliards de voyages interrégionaux en ChineUne ambulance médicalisée et des équipes médicales et paramédicales ont également été déployées sur place afin d'assurer une prise en charge immédiate de l'enfant dès son éventuelle extraction. Des renforts ont par ailleurs été dépêchés pour soutenir les équipes engagées dans l'opération.

Le wali d'El Bayadh, Nourredine Belaâribi, s'est rendu sur les lieux accompagné des membres de la commission de sécurité. Il supervise le déroulement de l'intervention en coordination avec les autorités militaires, sécuritaires et locales.

Dans un communiqué diffusé jeudi 3 septembre, les autorités locales ont indiqué que l'opération se poursuivait toujours, sans communiquer à ce stade d'informations sur l'extraction de l'enfant ou sur son état de santé.

La profondeur du puits, son faible diamètre et la présence de terre autour de l'enfant compliquent considérablement les opérations de secours. La nature du terrain constitue également une difficulté pour les travaux entrepris afin d'atteindre le garçon.

Les équipes de secours poursuivent ainsi leurs efforts pour parvenir jusqu'à lui, alors que l'opération se déroule sans interruption depuis l'annonce de l'accident.