Tunisie: Nabeul - 120.000 bouteilles d'eau minérale saisies en août

Les équipes de contrôle économique relevant de la direction régionale du Commerce et du Développement des exportations à Nabeul ont saisi 120.000 bouteilles d'eau minérale et relevé 77 infractions économiques au cours du mois d'août dernier, principalement pour spéculation et hausse illégale des prix, a indiqué la directrice régionale du Commerce à Nabeul, Siham Mabrouk.

Dans une déclaration à l'agence TAP, ce vendredi, la responsable a précisé que quatre équipes de contrôle économique ont été mobilisées à la suite de la constatation de plusieurs pratiques illégales dans les circuits de distribution de l'eau minérale. Elles ont effectué 134 visites de terrain, ciblant les différents maillons de la chaîne de distribution, notamment les circuits de vente en gros et au détail, les kiosques, les cafés et les entrepôts anarchiques.

Ces opérations ont permis de procéder aux saisies et de relever les infractions constatées, a-t-elle ajouté.

Dans le cadre des efforts visant à rétablir un approvisionnement régulier en eau minérale dans la région, 282.136 bouteilles ont été distribuées au cours des deux derniers jours, à la faveur d'opérations de distribution intensives et à grande échelle.

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Ces opérations ont été menées sous la supervision des équipes de contrôle économique de Nabeul, en coordination avec les services de sécurité et avec le suivi des autorités régionales et locales, ainsi qu'avec l'appui des services centraux du ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Selon Siham Mabrouk, ces interventions s'inscrivent dans le cadre d'un programme spécifique de soutien à l'approvisionnement, prévoyant la mobilisation de quantités exceptionnelles pour répondre aux besoins des citoyens dans les différentes délégations de Nabeul. Le dispositif prévoit également une intervention rapide pour satisfaire les besoins des différents secteurs professionnels et préserver l'équilibre entre les différents intervenants dans les circuits de distribution.

21 infractions relevées dans les circuits des fournitures scolaires

Sur un autre volet, la directrice régionale du Commerce a indiqué que les équipes de contrôle économique poursuivent leurs opérations dans le cadre du programme spécial de préparation à la rentrée scolaire.

Au cours des trois premiers jours de septembre, les équipes ont relevé 21 infractions économiques dans les circuits de distribution des cahiers et des livres scolaires subventionnés.

Ces infractions concernent notamment la vente conditionnée, le refus de vente, ainsi que des manquements liés à la qualité des produits scolaires et à la commercialisation de produits d'origine inconnue.

Les équipes de contrôle poursuivront leurs interventions afin de renforcer la lutte contre l'accaparement et la spéculation dans les différents secteurs essentiels, a assuré la responsable régionale.