Ile Maurice: Un détenu menotté prend la fuite et est toujours en cavale

Un homme de 23 ans, placé en détention au poste de police de Trou-d'Eau-Douce dans le cadre d'une affaire de port d'arme offensive, est parvenu à s'échapper le mercredi 2 septembre, en fin de matinée, avant de semer les policiers lancés à sa poursuite sur la plage jouxtant le poste.

Selon les informations recueillies, Andry Ferdinand, sans emploi et domicilié à Camp-Toraub, Trou-d'Eau-Douce, avait été conduit dans la salle d'interrogatoire aux alentours de 10 h 15 pour sa déposition. Les mains menottées, il se trouvait sous la garde d'un constable. Vers 10 h 30, un sergent aurait entendu un bruit suspect provenant de la salle. En s'y rendant, il aurait découvert une table renversée.

Il ressort par ailleurs que le policier en charge de la surveillance du détenu se serait momentanément absenté pour se rendre à la charge room, le laissant sans surveillance. Andry Ferdinand serait alors parvenu à se défaire de ses menottes avant de prendre la fuite.

L'alerte a aussitôt été donnée et plusieurs effectifs se sont lancés dans une course-poursuite en direction de la plage située derrière le poste, vers le débarcadère, où le fuyard avait été aperçu en train de courir. La traque est toutefois restée vaine.

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Un exercice de ratissage a depuis été mené par les effectifs du poste de Trou-d'Eau-Douce, sous la supervision du chef inspecteur Ramlal, avec l'appui de la Criminal Investigation Division et de la Divisional Crime Intelligence Unit, sans succès à ce stade. Une unité canine a été mobilisée pour tenter de localiser le fugitif.