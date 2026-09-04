Ile Maurice: L'ex-policier Ahmed Reza Ramadyal succombe à ses brûlures

L'ancien policier Ahmed Reza Ramadyal, 49 ans, a succombé à ses graves brûlures après avoir été retrouvé inconscient dans la soirée du mercredi 2 septembre au domicile de son ex-épouse, à l'impasse Sauzier, Vallée-Pitot. Vers 22 h 45, il aurait été retrouvé étendu sur le dos au sol dans le salon, portant de graves brûlures sur différentes parties du corps. Les flammes avaient également endommagé un canapé-lit ainsi qu'un cadre photo en bois.

Alertés, les membres du SAMU ont pris en charge l'ancien policier avant de le transporter d'urgence à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port Louis. En raison de son état de santé grave, les enquêteurs n'ont pas pu recueillir sa déposition. Mais, au cours de leur intervention, les policiers ont récupéré une bouteille en plastique transparente qui aurait contenu de l'alcool et qui est soupçonnée d'avoir pu servir à déclencher le feu. Son ex-épouse, présente au domicile, a été conduite au poste de police pour les besoins de l'enquête. Les circonstances dans lesquelles Ahmed Reza Ramadyal s'est retrouvé grièvement brûlé restent à déterminer.

Admis à l'unité des soins intensifs chirurgicaux de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Ahmed Reza Ramadyal a malheureusement rendu son dernier souffle jeudi à 19 h 30. Son décès a été constaté par les médecins de service et son corps transféré à la morgue de l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses, où une autopsie sera pratiquée afin de déterminer la cause du décès.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame et déterminer notamment l'origine du feu et les événements ayant précédé l'incendie.

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