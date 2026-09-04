Ile Maurice: Le taux de remplissage global à 63,1 %, loin des 95,7 % de 2025

Les réserves d'eau demeurent à un niveau inférieur à celui enregistré l'an dernier, après plusieurs mois marqués par un déficit pluviométrique. En ce vendredi 4 septembre, le taux de remplissage global des principaux réservoirs du pays s'établit à 63,1 %, contre 95,7 % à la même date en 2025. Cette situation intervient à l'approche de l'été, période généralement marquée par une hausse de la demande en eau.

Sur une capacité totale de 92,20 millions de mètres cubes, les principaux réservoirs disposent actuellement de 58,18 millions de mètres cubes. Le niveau global est ainsi inférieur de plus de 32 points de pourcentage à celui enregistré à la même période l'an dernier.

La situation reste toutefois contrastée selon les retenues. Mare-aux-Vacoas affiche un taux de remplissage de 39,7 %, contre 97,6 % au 4 septembre 2025. La Ferme est à 45,4 % et La Nicolière à 50,2 %. D'autres réservoirs présentent des niveaux plus élevés. Piton-du-Milieu affiche un taux de remplissage de 86 %, devant Midlands à 85,2 % et Mare-Longue à 84,1 %. Bagatelle se situe pour sa part à 70,9 %.

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L'évolution de la situation dépendra désormais des précipitations attendues au cours des prochains mois. Lors de la présentation du plan stratégique quinquennal des services météorologiques de Maurice, le 21 août, Raj Booneeady, directeur par intérim de la station météorologique de Vacoas, avait indiqué que la situation pluviométrique devrait progressivement s'améliorer jusqu'en novembre. Il avait toutefois précisé que les précipitations attendues ne devraient pas, dans l'immédiat, suffire à reconstituer les réserves.

La remontée des niveaux sera notamment liée à la régularité des pluies estivales et à l'activité cyclonique. Raj Booneeady avait également indiqué qu'un cyclone pourrait se former dans les mois à venir et apporter des pluies bénéfiques à Maurice.