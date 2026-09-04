Ile Maurice: Naïka, la voix de «Gade Cheri», arrive au pays

Naïka, la chanteuse de One Track Mind et son fameux «Gade Cheri» sera bientôt à Maurice. Et derrière la venue de l'artiste, une signature locale : celle de Sharon Autard, qui entend faire dialoguer les talents d'ici avec ceux venus d'ailleurs.

Le projet prend aujourd'hui une nouvelle dimension avec la deuxième édition de l'All Waves Fest, imaginée par Sharon Autard, elle-même mi-mauricienne, mi-britannique. Le rendezvous est fixé au samedi 5 septembre, au Green Village.

Dès sa conception, l'idée était de sortir du modèle du festival qui se contente d'importer des stars internationales. Les artistes venus de l'étranger sont aussi invités à rencontrer la scène locale.

La venue de Naïka illustre parfaitement cette philosophie. Connue notamment pour One Track Mind, titre qui a largement contribué à son rayonnement international, la chanteuse apporte un univers musical nourri de multiples influences.

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(De g. à dr.) DJ Latu, Sharon Autard et Léa Churros.

Elle ne sera pas seule à porter l'affiche internationale : le programme annonce également Léa Churros et DJ Latu.

La scène mauricienne représentée

Car l'All Waves Fest ne se résume pas à une succession de noms internationaux. Le public retrouvera notamment Tii Alexandre, Anonym, Yohan, Megggi, Shehzad K., Joel Capillaire, Chronic back-to-back avec Mary Hope, DJ DVXM, Tuks, Stahn (live saxo), Mimii, DJ Samsam et DJ Wayn.

Back-to-back, performances au saxophone et présence d'un Master of Ceremony donnent au rendez-vous une dimension plus organique. Pour Sharon Autard, les talents mauriciens ne doivent donc pas être relégués au rôle de première partie. Ils sont au coeur du projet : leur offrir des plateformes, provoquer des rencontres et leur permettre de se produire devant des publics plus larges.

Après une première édition qui avait posé les bases du concept, cette deuxième mouture entend aller plus loin : faire de Maurice un point de rencontre plutôt qu'un simple point d'arrivée, où les talents mauriciens peuvent, eux aussi, prendre la vague vers l'extérieur.