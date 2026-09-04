Ile Maurice: Neuf décisions clés, de la National Crime Agency à l'AGOA

Le Conseil des ministres, réuni ce vendredi 4 septembre, a pris note de plusieurs textes législatifs majeurs liés à la création de la National Crime Agency (NCA), appelée à remplacer la Financial Crimes Commission dans la lutte contre le blanchiment, la corruption et le crime organisé. Neuf projets de loi, dont le National Crime Agency Bill et l'Asset Recovery and Unexplained Wealth Bill, seront examinés en profondeur lors d'une prochaine réunion avant leur présentation à l'Assemblée nationale.

Sur le plan international, le Cabinet a salué la signature par le président américain Donald Trump, le 2 septembre, de la loi prolongeant l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) jusqu'au 31 décembre 2028 une échéance cruciale pour les exportateurs mauriciens.

Autre décision : la période de quarantaine visant les voyageurs en provenance de République démocratique du Congo et du Soudan du Sud est prolongée de trois mois, jusqu'au 7 décembre, dans le sillage de l'épidémie d'ebola.

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Le Conseil des ministres a également validé un accord de coopération sanitaire avec l'Arabie saoudite, la levée de l'interdiction de stockage de carburants de soute sur les navires de pêche étrangers à Port-Louis ainsi que la nomination de Mohammad Hisham Ahmed Oozeer à la tête du Licensing Board de la National Land Transport Authority. Détail de l'ensemble des décisions ci-dessous.