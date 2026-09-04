Ile Maurice: BOMStats - Une nouvelle fenêtre sur les statistiques économiques

La Banque de Maurice (BoM) franchit une nouvelle étape dans la diffusion des données économiques et financières avec le lancement de BOMStats, une plateforme statistique qui centralise ses principales données officielles et les rend plus facilement accessibles aux professionnels, chercheurs, institutions internationales et au grand public.

Maurice devient ainsi le premier pays d'Afrique dont la banque centrale déploie une plateforme s'appuyant sur l'Open Data Portal 2.0 (ODP 2.0) de la Banque africaine de développement et utilisant le format Statistical Data and Metadata eXchange (SDMx), un standard international pour les statistiques officielles.

Les statistiques économiques sont indispensables pour comprendre l'évolution d'une économie. Elles permettent aux gouvernements de prendre des décisions, aux banques et entreprises d'évaluer les risques, aux chercheurs d'effectuer leurs analyses et aux investisseurs de suivre les tendances économiques et financières. Mais encore faut-il que ces données soient facilement accessibles, compréhensibles et exploitables.

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C'est précisément sur ce terrain que la BoM entend progresser avec BOMStats, son nouveau portail de données statistiques, lancé hier. Jusqu'ici, les statistiques publiées par la BoM étaient disponibles à travers différentes publications et supports. BOMStats les rassemble désormais sur une plateforme unique, moderne et conçue pour faciliter leur consultation. L'objectif est de permettre à l'utilisateur de rechercher plus simplement les données dont il a besoin, de les visualiser et, surtout, de les exploiter.

BOMStats couvre plusieurs domaines de l'économie mauricienne. Les utilisateurs pourront notamment accéder aux indicateurs du secteur monétaire et financier, aux données relatives au secteur extérieur, aux marchés financiers ainsi qu'aux transactions de paiement, entre autres statistiques publiées par la BoM. La plateforme permet de rechercher les informations par thème et par période. Les données peuvent également être présentées sous forme de graphiques et de tableaux de bord, ce qui facilite l'identification des tendances.

Mais BOMStats ne se limite pas à une simple bibliothèque de statistiques en ligne. Car l'une des caractéristiques importantes de la nouvelle plateforme est qu'elle permet également aux utilisateurs avancés d'accéder automatiquement aux données publiées. Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile aux institutions financières, entreprises, chercheurs et organisations qui utilisent régulièrement les statistiques de la BoM. Au lieu de récupérer manuellement les données, ils peuvent intégrer les statistiques officielles dans leurs propres systèmes et outils.

Cette possibilité améliore également l'interopérabilité des données avec les systèmes statistiques internationaux.

C'est ici qu'intervient le SDMx. Il s'agit d'un standard international destiné à faciliter l'échange et le partage de données statistiques entre institutions. En adoptant ce format, la BoM inscrit davantage ses statistiques dans un environnement international permettant aux différents systèmes de communiquer plus efficacement entre eux.

Une première africaine

La BoM présente BOMStats comme une première en Afrique : elle est la première banque centrale du continent à déployer une plateforme utilisant l'ODP 2.0 de la Banque africaine de développement, combiné au standard SDMx. Cette dimension donne au lancement une portée qui dépasse la simple modernisation du site statistique de la Banque centrale. Elle traduit la volonté de Maurice de renforcer la qualité, la transparence et l'accessibilité de ses statistiques économiques.

Le lancement de BOMStats intervient quelques mois après que le pays est passé au statut de Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) du Fonds monétaire international (FMI), obtenu en mars 2026. Cette norme constitue le niveau le plus élevé du dispositif de diffusion des données du FMI et impose des exigences renforcées en matière de couverture, de qualité, de périodicité et de ponctualité des données statistiques.

Pour la gouverneure de la BoM, Priscilla Muthoora Thakoor, le lancement de BOMStats constitue ainsi «un jalon important» dans l'engagement de l'institution en faveur d'une plus grande transparence, accessibilité et diffusion en temps opportun des statistiques officielles.

La mise en place de BOMStats a bénéficié du soutien technique et de la collaboration de la Banque africaine de développement et du département des statistiques du FMI.