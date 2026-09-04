Ile Maurice: Les habitants remettent en question les actions du conseil de district

L'utilisation d'herbicides dans un espace vert de Tyack suscite des inquiétudes à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un employé du conseil de district de Savanne pulvérisant du produit sur l'herbe et sur les fleurs. Cette pratique a amené les habitants à s'interroger sur les raisons de cette action et sur l'existence d'une autorisation officielle du conseil de district.

La végétation de cet espace vert aurait été acquise et entretenue par le conseil dans le cadre d'un projet d'embellissement du village, d'amélioration du cadre de vie et de création d'un espace public plus agréable. Des questions se posent sur l'usage des ressources - herbicides, matériel, personnel et logistique - pour détruire ou endommager une végétation précédemment plantée et entretenue dans le cadre de l'aménagement de cet espace.

Des éclaircissements sont demandés au conseil de district sur plusieurs points de cette intervention, notamment la raison de l'utilisation des herbicides, l'existence d'une décision ou d'une autorisation officielle et l'identité de la personne responsable des travaux. Des demandes d'informations sont également formulées concernant la quantité et le coût des herbicides utilisés, ainsi que l'étendue des dégâts causés aux plantes et à l'espace vert et le coût potentiel.

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Cette affaire soulève également des préoccupations plus générales quant à la gestion et à l'entretien des espaces verts dans les villages relevant du conseil de district.

Contacté pour obtenir une réaction à ce sujet, le président du conseil de district de Savanne, Narainsamy Seeneevassen, a déclaré que le service de santé du conseil mène une enquête pour déterminer qui a autorisé cette opération.

Les personnes à l'origine de ces demandes réclament une inspection de l'espace vert de Tyack et la mise en oeuvre de mesures appropriées pour le remettre en état, dans la mesure du possible. Leur objectif est d'obtenir des éclaircissements sur les circonstances de l'incident à Tyack et de garantir une utilisation judicieuse des ressources publiques pour la gestion et l'amélioration des espaces verts communautaires.