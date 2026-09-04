Congo-Kinshasa: Plus de 500 élèves de Bukavu désemparés après incendie de leur établissement

4 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de cinq cents élèves inscrits à l'école primaire Uhuru et à l'Institut Fariala de Bukavu (Su-Kivu) n'ont plus de lieu où étudier. Leurs établissements ont été ravagés par un incendie dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 septembre 2026, au quartier Cahi.

La cause du sinistre reste inconnue. Cependant, la société civile craint qu'il ne soit lié à des visées criminelles. Shukuru Lwekyya, président de cette structure citoyenne, souligne que ces établissements ne sont raccordés ni au réseau électrique ni à des cuisines. Il appelle à des enquêtes sérieuses afin de déterminer les raisons de cet incendie :

"La société civile du quartier Cahi appelle la population à renforcer sa vigilance et demande aux autorités compétentes de mener des investigations sérieuses afin d'établir l'origine de ces incendies".

La même source encourage les habitants à signaler rapidement tout comportement suspect ou mouvement inhabituel. "Une attention particulière doit être accordée à la sécurisation des établissements scolaires et des habitations", poursuit Shukuru Lwekyya.

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Selon lui, la sécurité de tous dépend de la vigilance et de la collaboration de chaque habitant. Le président du sous-noyau de la société civile de Chahi salue par ailleurs les efforts des habitants de cette entité qui sont intervenus pour limiter la propagation du sinistre.

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