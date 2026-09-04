Congo-Kinshasa: Le SYECO réclame la délocalisation de l'Institut Camp Molayi, situé près de la prison centrale à Matadi

4 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Syndicat des enseignants du Congo (SYECO), section du Kongo-Central, réclame la délocalisation de l'Institut Camp Molayi, un établissement scolaire situé au sein du camp policier Molayi, à proximité immédiate de la prison centrale de Matadi.

Le syndicat a estimé jeudi 3 septembre, que cette proximité expose les élèves et le personnel enseignant à des risques sécuritaires, notamment en cas d'incident ou d'évasion de détenus. Il appelle ainsi les autorités à déplacer l'école vers un site jugé plus sécurisé.

Selon le secrétaire provincial du SYECO/Kongo-Central, Dumbi Tsimba Georges, la communauté scolaire avait déjà entrepris des démarches pour éloigner l'établissement de la prison après les évasions enregistrées en 2022 et 2023.

« Toutes les correspondances adressées aux autorités provinciales sont restées lettre morte. Aujourd'hui, nous adressons une lettre ouverte au Président de la République afin qu'il accorde une attention particulière à cette situation : la prévoyance doit précéder la catastrophe », explique-t-il.

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Des études techniques en cours

Le cabinet du ministre provincial de l'Éducation confirme avoir reçu les requêtes du SYECO. Selon cette source, le ministre s'est rendu sur place et des études techniques sont en cours en vue de déplacer complètement l'école hors du camp policier.

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