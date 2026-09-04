Congo-Kinshasa: Plus de 1 000 élèves déplacés exposés au manque d'eau et d'équipements de prévention contre Ebola à Bunia

L'école Saint-Luc, installée sur le site des déplacés de Kigonze à Bunia, accueille cette année 1 100 élèves, soit plus de trois fois sa capacité d'accueil. Cette surpopulation, combinée au manque d'eau et d'équipements de prévention, suscite des inquiétudes face au risque de propagation de la maladie à virus Ebola.

Les reporters de Radio Okapi qui ont visité l'école ce vendredi 4 septembre ont constaté que, dans certaines classes, près d'une centaine d'élèves suivent les cours dans une même salle. Jusqu'à quatre enfants peuvent partager un même petit banc, ce qui complique l'application des mesures de prévention.

Un manque d'eau et de matériel

L'établissement dispose de quelques dispositifs de lavage des mains, mais son approvisionnement en eau reste insuffisant. Selon la direction, l'école ne reçoit que deux bidons d'eau par jour, puisés sur le site des déplacés, lui-même confronté à une pénurie.

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Les élèves ne peuvent donc pas se laver régulièrement les mains après les toilettes ou les récréations. L'école ne dispose pas non plus de thermoflash ni de gel hydroalcoolique.

Appel à une intervention

La direction de l'établissement estime que ces conditions augmentent les risques pour les élèves et les enseignants, alors que des cas suspects et confirmés d'Ebola sont signalés sur le site de Kigonze.

Elle appelle le gouvernement et les partenaires humanitaires à intervenir pour renforcer les dispositifs de prévention et améliorer les conditions d'apprentissage.

Des difficultés similaires sont rapportées dans d'autres écoles accueillant des enfants déplacés dans la périphérie de Bunia et dans plusieurs territoires de l'Ituri.

L'équipe de riposte contre Ebola et le gouvernement provincial n'ont pas encore réagi à ces préoccupations.