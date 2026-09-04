Congo-Kinshasa: Plus de 1 000 élèves déplacés exposés au manque d'eau et d'équipements de prévention contre Ebola à Bunia

4 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'école Saint-Luc, installée sur le site des déplacés de Kigonze à Bunia, accueille cette année 1 100 élèves, soit plus de trois fois sa capacité d'accueil. Cette surpopulation, combinée au manque d'eau et d'équipements de prévention, suscite des inquiétudes face au risque de propagation de la maladie à virus Ebola.

Les reporters de Radio Okapi qui ont visité l'école ce vendredi 4 septembre ont constaté que, dans certaines classes, près d'une centaine d'élèves suivent les cours dans une même salle. Jusqu'à quatre enfants peuvent partager un même petit banc, ce qui complique l'application des mesures de prévention.

Un manque d'eau et de matériel

L'établissement dispose de quelques dispositifs de lavage des mains, mais son approvisionnement en eau reste insuffisant. Selon la direction, l'école ne reçoit que deux bidons d'eau par jour, puisés sur le site des déplacés, lui-même confronté à une pénurie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les élèves ne peuvent donc pas se laver régulièrement les mains après les toilettes ou les récréations. L'école ne dispose pas non plus de thermoflash ni de gel hydroalcoolique.

Appel à une intervention

La direction de l'établissement estime que ces conditions augmentent les risques pour les élèves et les enseignants, alors que des cas suspects et confirmés d'Ebola sont signalés sur le site de Kigonze.

Elle appelle le gouvernement et les partenaires humanitaires à intervenir pour renforcer les dispositifs de prévention et améliorer les conditions d'apprentissage.

Des difficultés similaires sont rapportées dans d'autres écoles accueillant des enfants déplacés dans la périphérie de Bunia et dans plusieurs territoires de l'Ituri.

L'équipe de riposte contre Ebola et le gouvernement provincial n'ont pas encore réagi à ces préoccupations.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.