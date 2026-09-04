Congo-Kinshasa: Un incendie détruit une vingtaine d'hectares de végétation sur la colline de Nyabibwe à Kalehe

Une vingtaine d'hectares de végétation ont été détruits par un incendie qui sévit depuis lundi 31 août sur la colline surplombant le centre de Nyabibwe, dans le territoire de Kalehe (Sud-Kivu).

Selon des sources locales, le feu, qui se poursuit depuis quatre jours, aurait déjà consumé environ un tiers de la végétation de ce site. L'origine exacte de l'incendie reste inconnue.

Des acteurs environnementaux locaux attribuent toutefois le sinistre à une mauvaise gestion des feux de brousse utilisés dans les activités agricoles par certains riverains.

Des risques d'érosion et de glissements de terrain

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La destruction du couvert végétal fait craindre des conséquences pour les populations vivant au pied de la montagne, notamment pendant les périodes de fortes pluies.

« Nous craignons qu'une fois toute cette végétation naturelle partie en fumée, les nombreuses habitations situées au pied de cette montagne ne subissent à l'avenir des érosions, des glissements de terrain et des coulées de boue durant les périodes pluvieuses », alerte Me Joseph Byenda Chifuko, coordonnateur du Centre de l'Environnement Minier des Grands Lacs.

Ce responsable évoque également des risques pour la biodiversité et une dégradation de l'environnement local, susceptible d'accentuer les effets du changement climatique.

Appel à une protection durable

Face à la menace, le Centre de l'Environnement Minier des Grands Lacs formule plusieurs recommandations pour préserver cet écosystème :

Renforcement de la surveillance : contrôler rigoureusement les activités humaines et agricoles autour des zones végétalisées.

Restauration du couvert végétal : lancer des campagnes de reboisement avec des espèces d'arbres adaptées sur les espaces dégradés.

Sensibilisation : éduquer la communauté locale à la protection et à la gestion de l'environnement.

Statut de protection : accorder un statut juridique particulier à cette montagne pour garantir sa préservation à long terme.