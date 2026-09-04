Congo-Kinshasa: Muanda - La baleine échouée sera bientôt déterrée

4 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La baleine morte à Muanda sera déterrée deux mois après son enterrement. L'annonce a été faite par la ministre de l'Environnement Marie Nyange Ndambo.

Des recherches scientifiques doivent être menées sur les restes de ce mammifère afin de connaitre les causes exactes de son décès.

L'enfouissement était juste une phase transitoire pour permettre la décomposition naturelle des tissus mous, affirme les experts.

Au-delà des recherches scientifiques, le squelette de la baleine sera utilisé pour des besoins touristiques et de recherches médicales.

Rappelons que son enfouissement avait suscité de nombreuses réactions et interrogations au sein de l'opinion publique.

Quand est ce que l'exhumation aura lieu ? Comment vont être menées ces recherches ? Où va-t-on garder les restes ?

Jody Daniel Nkashama en discute avec monsieur Guy Mbayima, Ancien directeur technique et scientifique de l'ICCN .

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.