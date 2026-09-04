Congo-Kinshasa: Muanda - La baleine échouée sera bientôt déterrée

La baleine morte à Muanda sera déterrée deux mois après son enterrement. L'annonce a été faite par la ministre de l'Environnement Marie Nyange Ndambo.

Des recherches scientifiques doivent être menées sur les restes de ce mammifère afin de connaitre les causes exactes de son décès.

L'enfouissement était juste une phase transitoire pour permettre la décomposition naturelle des tissus mous, affirme les experts.

Au-delà des recherches scientifiques, le squelette de la baleine sera utilisé pour des besoins touristiques et de recherches médicales.

Rappelons que son enfouissement avait suscité de nombreuses réactions et interrogations au sein de l'opinion publique.

Quand est ce que l'exhumation aura lieu ? Comment vont être menées ces recherches ? Où va-t-on garder les restes ?

Jody Daniel Nkashama en discute avec monsieur Guy Mbayima, Ancien directeur technique et scientifique de l'ICCN .