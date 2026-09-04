Congo-Kinshasa: Banque de l'habitat au pays - Quelles réponses face aux difficultés de logement

4 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La RDC fait face à une crise de logement sans précèdent avec un déficit estimé à environ 4 millions d'unités par Onu Habitat. Construire sa propre maison dans le respect des normes n'est pas chose facile.

Certains font des économies pour construire leurs maisons, d'autres contractent des crédits bancaires. Les difficultés de logement sont réelles, les prix de loyers augmentent souvent et les bailleurs exigent des garanties locatives abusives.

Faute de moyens, de nombreuses familles construisent des habitations de fortune dans des zones inondables et sur les flancs de collines s'exposant ainsi à des risques environnementaux.

Face à tous ces problèmes, le gouvernement congolais envisage la création d'une banque de l'habitat afin de permettre à chaque citoyen congolais d'accéder à logement décent.

Quels sont les enjeux et opportunités de la création d'une banque de l'habitat en RDC ?

Jody Daniel Nkashama en discute avec ses invités :

-Symphorien Masanka Kabamba, Doctorant à la faculté des Sciences économiques et gestion de l'Unikin

-Appolinaire Kitenge, architecte

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