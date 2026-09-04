Togo: Vigilance face à un repli des exportations

La campagne 2026-2027 de commercialisation du café et du cacao a été lancée vendredi à Kpalimé, lors d'une cérémonie coprésidée par le ministre de l'Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, et son collègue de l'Agriculture, de la Pêche, des Ressources animales et de la Souveraineté alimentaire.

M. Patoki a livré un bilan contrasté des deux dernières campagnes. Après une campagne 2024-2025 solide, avec 4 400 tonnes de café et 24 000 tonnes de cacao exportées, la campagne 2025-2026, qui arrive à son terme, affiche un dénouement moins favorable : les tonnages s'établissent à ce jour à 2 782 tonnes de café et 9 070 tonnes de cacao, soit un recul marqué par rapport à l'année précédente. Le ministre a néanmoins tenu à saluer l'engagement des producteurs, en dépit de cette contre-performance.

Le gouvernement pointe du doigt un défi structurel majeur pour la campagne à venir : l'intrusion, dans la zone cacaoyère du Litimé, d'acteurs non professionnels et non enregistrés en provenance de pays voisins.

Ce phénomène fragilise à la fois la qualité des produits et la formation rationnelle des prix d'achat, avec un risque de surenchère.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC) ainsi que les préfets, maires, forces de sécurité et douaniers, ont été salués pour leur mobilisation contre la contrebande.

Face à ce contexte, Badanam Patoki a réaffirmé la priorité donnée à la qualité des produits et à la préservation des revenus des producteurs.

Deux centres de traitement post-récolte de cacao d'excellence ont été inaugurés cette année, à Kessibo-Abrewankor (23 mai) par le CCFCC, et à Mpoti-Blitta (3 juin) par l'association « Chocolatiers et Pâtissiers du Monde » en partenariat avec le Département français des Yvelines, dans l'objectif de produire un cacao haut de gamme mieux rémunéré. Le gouvernement a indiqué attendre une extension prochaine de ce type d'infrastructure à la filière café.

Le mois d'octobre, désigné « Mois du Consommer local » dans l'espace UEMOA, ainsi que la Journée internationale du café et la Journée mondiale du cacao et du chocolat le 1er octobre, seront l'occasion de mettre en avant la transformation locale et le commerce équitable. Le CCFCC a par ailleurs été félicité pour l'ouverture, le 5 mai dernier à Lomé, de la « Maison du café : Le Terroir », dédiée à la promotion de la consommation locale.

Trente ans du CCFCC et reconnaissances internationales

L'année 2026 marque également les 30 ans d'existence du CCFCC, créé en 1996. Le ministre a rendu hommage à son secrétaire général, Enselme Gouthon, pour sa représentation du Togo au sein des instances internationales du café et du cacao.