Sénégal: Maguette Ndiaye sacrée Meilleure entrepreneure de Suède 2026

Maguette Ndiaye, fondatrice de la marque de cosmétiques Afia Organic, vient de remporter le titre de Sveriges Bästa Företagare 2026 dans la catégorie « Entrepreneure de l'année ». La récompense, décernée par Bokio, couronne une entreprise qui allie produits de beauté durables et traditions africaines, tout en soutenant l'autonomisation économique des femmes au Burkina Faso.

Sur environ 10 000 votes exprimés dans sa catégorie, Afia Organic en a recueilli près de 2 000, un score déterminant puisque le résultat final combine à parts égales le vote populaire et l'évaluation du jury. Réagissant à sa victoire, l'entrepreneure a confié que cette reconnaissance lui donne le courage de continuer et de voir plus grand.

Un modèle d'affaires à double impact

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Le jury a salué une entreprise développée sans emprunt ni subvention, en parallèle d'une activité dans le secteur des soins. La collaboration avec une coopérative de femmes burkinabées permet de financer localement des projets liés à l'éducation, à l'accès à l'eau potable et à la santé. En Suède, à Bandhagen, Maguette Ndiaye anime également des espaces destinés à d'autres entrepreneurs souhaitant se faire connaître et développer leur activité. Réagissant à cette distinction, la Sénégalaise de déclarer : « Ça fait vraiment très plaisir de gagner. Cela me donne le courage de continuer, de rêver plus grand et de franchir de nouvelles étapes. Le fait qu'une entreprise comme Bokio souhaite mettre en lumière ce que je fais et montrer que mon travail a de la valeur signifie énormément pour moi. »

Outre le titre et un diplôme, Maguette Ndiaye reçoit 20 000 couronnes suédoises (environ 1800 euros, soit près de 1 200 000 francs CFA), qu'elle prévoit d'investir dans la rénovation de son local et de son espace de stockage.