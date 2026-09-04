Congo-Brazzaville: PRRU - De meilleures performances attendues de la nouvelle équipe dirigeante

Le coordonnateur national sortant du Projet de renforcement de la résilience urbaine (PRRU), Benoît Ngayou, a officiellement passé le témoin, le 3 septembre, à Brazzaville à son successeur, Guy Flugence Mbengue. Financé avec l'appui de la Banque mondiale, le projet entend apporter des réponses durables aux risques d'érosion et d'inondation auxquels sont confrontés les habitants de Pointe-Noire et de la capitale.

La nouvelle équipe dirigeante du PRRU veut accélérer la mise en oeuvre des activités. Installé dans ses fonctions à l'issue de la cérémonie de passation de service présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale, Sylvain Lekaka, le coordonnateur national entrant, Guy Flugence Mbengue, a réaffirmé sa détermination à améliorer les performances du projet au bénéfice des riverains exposés aux risques d'érosion et d'inondation.

Parmi les premières priorités annoncées figurent l'actualisation du Plan de travail et budget annuel (PTBA), la finalisation du manuel de procédures et l'obtention des différents avis de non-objection nécessaires à la mise en oeuvre du projet. L'équipe entrante travaille également à la préparation de la mission de lancement officiellement envisagée pour le mois d'octobre. Cette étape devrait permettre d'accélérer le démarrage effectif des activités du PRRU.

Actuellement hébergée au niveau du Projet de renforcement et d'amélioration des capacités en matière d'adaptation et de résilience au changement climatique, l'unité de gestion du projet doit très vite trouver un site pour installer ses équipes de terrain.

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Le nouveau coordonnateur a, par ailleurs, pris l'engagement de veiller à une gestion rigoureuse des ressources. Il a notamment repris à son compte le mot d'ordre du ministre en charge du Plan : « dépense questionnable zéro, dépense non éligible zéro ». Une exigence qui traduit la volonté des autorités de renforcer la gouvernance financière et la conformité dans l'exécution du projet.

Pour le coordonnateur sortant, Benoît Ngayou, la mission accomplie au cours de la période écoulée aura notamment permis de recruter la quasi-totalité du personnel devant conduire le projet et d'accompagner le processus de ratification. Il a toutefois relevé qu'un dossier, relatif notamment au recrutement de certains experts, reste à finaliser et constitue l'un des défis transmis à la nouvelle équipe. « Nous avons encore certains experts, notamment l'expert en charge des questions environnementales, que nous n'avons pas achevé la procédure. A ce niveau, le processus suit son cours normal », a-t-il indiqué.

La pression sur la nouvelle équipe est d'autant plus forte que le PRRU agit sur des problématiques urbaines particulièrement sensibles. Il vise principalement à réduire les risques d'érosion et d'inondation et à améliorer l'accès à des infrastructures et services résilients au changement climatique à Brazzaville et Pointe-Noire. Ces deux principales agglomérations concentreront l'essentiel des investissements.

Les enjeux sont considérables. Avec 64 % de sa population vivant en milieu urbain en 2024, le Congo fait face à une urbanisation rapide, accentuée par les effets du changement climatique.

Lors de la cérémonie, le directeur de cabinet du ministre de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale, Sylvain Lekaka, a rappelé à la nouvelle équipe l'obligation de produire des résultats. Il a insisté sur la sensibilité du projet et sur la nécessité de respecter les délais, notamment en raison de la saisonnalité des travaux liés à l'érosion. « Le gouvernement attend de vous des résultats », a-t-il martelé, tout en appelant l'équipe à faire preuve de rigueur dans ses relations avec les partenaires.

Avec un financement de 60 millions de dollars couvrant la période 2025-2031, le PRRU dispose ainsi de six années pour traduire ses ambitions en réalisations concrètes. La nouvelle équipe dirigeante hérite d'un projet stratégique pour la résilience des principales villes du Congo.