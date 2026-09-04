Algérie: Finalisation à 98 % de l'opération de recensement des agriculteurs sinistrés lors des derniers incendies

Tizi Ouzou — L'opération de recensement des agriculteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou victimes des récents incendies est finalisée à 98 %, a-t-on appris vendredi auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

A ce sujet, M. Nadir Boussa, directeur des services agricoles par intérim, a indiqué qu'environ 98 % des sinistrés du secteur agricole ont été recensés et validés à ce jour.

Il a toutefois précisé qu'aucun chiffre définitif n'est encore arrêté, puisque il reste, pour clôturer l'opération, les retardataires qui continuent à se présenter à la DSA et les propriétaires résidant dans d'autres wilayas.

Les dégâts recensés touchent plusieurs filières, a-t-il dit, citant l'arboriculture (oliviers, figuiers et autres espèces), l'apiculture, ainsi que l'élevage bovin, ovin et caprin, ainsi que l'aviculture.

Des infrastructures ont également été endommagées ou détruites dont des étables, poulaillers, hangars de stockage de foin et de matériel agricole, a-t-on précisé de même source.

La DSA invite les retardataires à se rapprocher sans tarder de ses services pour être listés et bénéficier de la prise en charge des dommages.