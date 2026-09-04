Algérie: Sadaoui préside une conférence nationale consacrée à l'état de préparation du secteur de l'Education nationale

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a présidé une conférence nationale consacrée à l'état de préparation du secteur pour la rentrée scolaire 2026-2027 et à la mise au point des dispositions à même de garantir une rentrée fluide, efficace et sereine dans l'ensemble des wilayas, notamment celles touchées par les récents incendies, indique vendredi un communiqué du ministère.

A l'entame de la conférence, tenue jeudi par visioconférence, à laquelle ont pris part des cadres de l'administration centrale, le directeur de l'Office national des examens et concours (ONEC), le directeur général de l'Office national des publications scolaires (ONPS), les directeurs de l'éducation et les directeurs délégués, une minute de silence a été observée et la Fatiha récitée à la mémoire des victimes des incendies.

M. Sadaoui a ensuite présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion aux familles et aux proches des victimes.

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Dans ce cadre, le ministre a donné une série d'instructions, axées sur la garantie de la "pleine préparation" des établissements éducatifs en vue d'assurer une rentrée scolaire sereine et dans des conditions appropriées, particulièrement dans les wilayas touchées par les récents incendies, avec en tête la wilaya de Jijel, et ce en application des instructions et directives fermes du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur la prise en charge rapide et efficace des wilayas touchées et le retour à la normale, ainsi que des instructions données par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, lors des deux réunions ministérielles consacrées à cet effet.

Le premier responsable du secteur a insisté sur l'impératif de "travailler en coordination avec les walis et toutes les parties concernées par l'opération, afin de fournir un soutien et un accompagnement psychologique, pédagogique, social et matériel aux élèves et aux employés touchés, et d'associer tous les employés du secteur dans les wilayas touchées", exhortant à "recenser avec précision l'ensemble des élèves touchés et leurs niveaux scolaires, ainsi que d'établir une liste détaillée des personnels touchés", afin de "prendre pleinement en charge tout ce qui concerne la scolarisation des élèves et d'assurer un meilleur suivi de leur situation, pour une rentrée scolaire sereine".

Dans ce contexte, il a insisté sur "le suivi de la situation des établissements éducatifs dans les wilayas touchées "23 établissements dans la wilaya de Jijel et 6 établissements dans la wilaya de Béjaïa" et la coordination avec les services du logement pour prendre en charge les dommages structurels des bâtiments et tout ce qui a trait à la réhabilitation des établissements, avec l'intensification des efforts et la mobilisation des travailleurs pour achever les travaux et assurer la livraison complète avant la date du 10 septembre courant".

Il a, en outre, mis l'accent sur la nécessité d'assurer "une prise en charge et un accompagnement appropriés aux familles touchées, accueillies dans certains établissements éducatifs faisant office de centres d'hébergement, ainsi que de veiller à ce que les services de la Direction de l'éducation fournissent, en coordination avec les autorités locales, l'ensemble des services nécessaires".

Dans ce cadre, le ministre a souligné l'importance d'"assurer un accompagnement positif à ces familles en cas de mise en place de solutions structurelles alternatives pour leur accueil, afin de poursuivre la préparation des établissements éducatifs à l'accueil des élèves pour la rentrée scolaire fixée".

S'agissant du suivi des élèves hospitalisés, M. Sadaoui a ordonné d'"établir une liste nominative précise des élèves recevant des soins à l'intérieur et à l'extérieur de la wilaya de Jijel, afin de s'enquérir de leur état de santé, de les accompagner et de leur apporter le soutien nécessaire".

Le ministre a également insisté sur la nécessité de "résorber le retard enregistré dans l'ensemble des wilayas en matière de réalisation des programmes d'infrastructures éducatives pour les années 2024 et 2025, et d'accélérer la mise en oeuvre du programme de l'année 2026".

Evoquant le concours de recrutement sur titres des enseignants, dont les résultats ont été annoncés récemment, M. Sadaoui a mis l'accent sur la nécessité "d'achever, dans les meilleurs délais, toutes les opérations y afférentes, afin de permettre le lancement d'autres opérations, notamment l'ouverture des permutations.

Il a également souligné l'importance de veiller au "strict respect de l'application du statut général de la Fonction publique et des textes réglementaires y afférents concernant la nomination et l'installation des lauréats ainsi que l'activation de la liste d'attente".

A cette occasion, le directeur général de l'Office national des publications scolaires (ONPS), a présenté un exposé sur l'opération de distribution du manuel scolaire, faisant état de "la mise à disposition de plus de 80 millions de manuels à l'échelle nationale, dont 30 millions destinés à l'opération de distribution gratuite et plus de 26 millions destinés à la vente".

Dans ce cadre, le ministre a affirmé la "nécessité de garantir la disponibilité du manuel scolaire en quantité suffisante et de rapprocher les points de vente des citoyens, tout en accordant l'importance requise à la mise à disposition des manuels au profit des personnes aux besoins spécifiques (déficients visuels)".

Concernant la "Semaine de la santé scolaire", qui sera organisée au début de l'année scolaire, le ministre a annoncé l'"élargissement de l'opération de distribution de produits de santé aux élèves à travers les différentes wilayas du pays, en collaboration avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique et les opérateurs économiques".

M. Sadaoui a, en outre, préconisé "l'adoption d'un règlement intérieur unifié applicable dans l'ensemble des établissements éducatifs", appelant, par ailleurs, au "lancement d'une vaste campagne nationale de nettoyage de tous les établissements scolaires durant la période allant du 6 au 17 septembre courant".

Au terme de la conférence, le ministre a salué "le haut sens patriotique et le grand élan de solidarité dont ont fait preuve les personnels et cadres du secteur ainsi que les travailleurs bénévoles sur le terrain, et leur mobilisation spontanée pour équiper les établissements et réparer les dégâts", réitérant son engagement à assurer "un suivi quotidien et rigoureux de tous les développements".

Il a affirmé que le secteur de l'Education nationale "dispose des moyens et de la préparation nécessaires pour assurer une rentrée scolaire réussie à la date fixée et à la hauteur des aspirations des familles algériennes et de nos enfants scolarisés".