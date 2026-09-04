Algérie: Une délégation du CNDH en visite de solidarité dans les zones touchées par les incendies

Bejaia — Une délégation du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) effectue, vendredi, une visite de solidarité dans la wilaya de Bejaïa, afin de s'informer de la situation des sinistrés des derniers incendies qui ont touché quelques communes, et d'écouter les préoccupations des citoyens des zones sinistrées et s'informer de leurs besoins.

Mme Selma Sassi, membre du CNDH, a précisé, dans une déclaration à l'APS, après l'accueil de la délégation par les autorités locales, que cette visite, qui concerne les communes touchées par les récents incendies, s'inscrit dans le cadre de la solidarité et du soutien du Conseil aux familles des victimes et l'ensemble des citoyens touchés par les incendies.

Elle a ajouté que cette visite, qui a débuté dans la commune de Derguina, est une occasion de s'enquérir de près des préoccupations des citoyens de ces régions, d'identifier leurs besoins, afin de les transmettre aux autorités compétentes.

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Par la même occasion, Mme Sassi a salué les efforts déployés par les autorités locales pour apporter le soutien nécessaire aux familles des victimes, affirmant le soutien du CNDH aux autorités locales, à la société civile et aux différentes instances qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des citoyens sinistrés et au retour à la vie normale.

A noter, la délégation du CNDH poursuivra demain, samedi, sa visite dans les communes touchées par les incendies dans la wilaya de Jijel.