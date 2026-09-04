Algérie: Début de la cérémonie de clôture de la 20e édition à Tarente

Tarente — La cérémonie de clôture de la 20e édition des Jeux méditerranéens (JM) Tarente-2026 a débuté jeudi soir, après près de deux semaines de compétition sportive et d'échanges fraternels et culturels entre les deux rives de la Méditerranée.

La cérémonie de clôture s'est ouverte en présence du ministre italien pour les Politiques de la jeunesse et des Sports, Andrea Abodi, représentant le Gouvernement italien, ainsi que de plusieurs personnalités politiques et sportives, de membres du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) et de représentants des délégations participantes.

L'athlète algérien Said Ameri, médaillé d'or du 10000 mètres, et la karatéka algérienne Célia Ouikane, médaillée d'or en kumité chez les moins de 50 kg, ont été désignés pour porter le drapeau national lors du traditionnel défilé des délégations participant à cette cérémonie de clôture, en hommage à leurs performances et à l'excellence du sport algérien.

A noter que l'Algérie a occupé, au terme de sa participation aux Jeux de Tarente-2026, la 9e place du classement final des médailles, avec un total de 40 breloques: 13 en or, 8 en argent et 19 en bronze.