Ethiopie: Le Premier ministre Abiy félicite la Première ministre italienne Meloni pour cette étape historique et réaffirme les liens entre le pays et l'Italie

4 Septembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses chaleureuses félicitations à la Première ministre italienne Giorgia Meloni, saluant son leadership qui a permis d'apporter une « stabilité sans précédent » à l'Italie et de renforcer le partenariat de longue date entre les deux nations.

Dans un message publié sur sa page X, le Premier ministre Abiy a écrit : « Ma chère amie, la Première ministre Giorgia Meloni, au nom du gouvernement et du peuple éthiopiens, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations, alors que votre gouvernement franchit une étape véritablement historique. En tant que femme forte, votre leadership visionnaire a apporté une stabilité sans précédent à l'histoire moderne de la République italienne. »

Il a ajouté que « l'engagement sans faille et la résilience » de Mme Meloni « non seulement inspirent de nombreuses personnes à travers le monde, mais continuent également de renforcer le partenariat profond et multiforme entre l'Éthiopie et l'Italie », soulignant que leurs relations bilatérales reposent sur le « respect mutuel ».

Le Premier ministre Abiy a conclu en souhaitant « une paix et une prospérité durables » à la Première ministre italienne et à son peuple.

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Les propos du Premier ministre Abiy soulignent l'engagement constant de l'Éthiopie à développer son partenariat historique et stratégique avec l'Italie.

Lire l'article original sur ENA.

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