Ile Maurice: Lancement de Great Leader Lens™, une IA pour transformer le feedback en action

Great Place To Work® GPTW a annoncé le lancement de Great Leader Lens™, une nouvelle solution alimentée par l'intelligence artificielle (IA) et intégrée à Emprising™, sa plateforme d'écoute et d'analyse de l'expérience collaborateur. Utilisée par des milliers d'organisations à travers le monde, celle-ci permet aux managers de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour exploiter pleinement les enseignements issus des enquêtes collaborateurs et les traduire en initiatives ciblées.

Alors que les outils traditionnels se concentrent sur la restitution des données, Great Leader Lens™ aide les responsables d'équipe à déterminer où concentrer leurs efforts. À partir des retours des collaborateurs, de leur contexte de management et des travaux de recherche de GPTW, la solution identifie les leviers d'action les plus pertinents et propose des recommandations adaptées à chaque situation.

Aucun manager n'exerçant son rôle dans les mêmes conditions, l'outil prend en compte les spécificités de chaque leader - expérience, périmètre de responsabilité, environnement professionnel - afin de proposer des pistes d'action réellement adaptées.

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Pour les organisations, Great Leader Lens™ réduit le délai entre l'identification d'un besoin et la mise en oeuvre d'actions, tout en limitant la dépendance à des dispositifs d'accompagnement lourds. Les équipes RH peuvent ainsi soutenir un plus grand nombre de leaders et accélérer les progrès en matière de confiance et de performance organisationnelle.