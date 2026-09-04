Ile Maurice: Repenser les infrastructures pour plus de résilience

Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a assisté au Sustainable Infrastructure Development Symposium South Africa (SIDSSA) 2026 à Cape Town, du 23 au 25 août. Ce symposium a réuni des décideurs, investisseurs et experts autour de la nécessité de repenser les infrastructures pour répondre aux besoins futurs des populations africaines tout en soutenant le développement économique.

Le thème principal, «Shaping the Future of Municipal Infrastructure», a mis l'accent sur les infrastructures municipales essentielles telles que l'eau, l'assainissement, l'énergie et les transports, tout en abordant des questions de résilience face au changement climatique et de financement. La question de la résilience climatique a été soulevée comme un enjeu crucial, surtout après la crue au Népal, illustrant la nécessité de concevoir des infrastructures capables de résister à des événements climatiques extrêmes.

Pour Maurice, État insulaire vulnérable au changement climatique, le SIDSSA a revêtu une importance particulière, car le pays cherche à renforcer la résilience de ses infrastructures en développant des solutions plus intelligentes et durables.

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Le symposium a également permis à Maurice d'échanger avec divers partenaires africains et internationaux, partageant son expérience tout en s'inspirant des stratégies d'autres nations pour financer et moderniser leurs infrastructures. Un point clé des discussions a été la transformation des projets sur papier en réalisations concrètes, soulignant l'importance d'une préparation adéquate pour attirer investisseurs et institutions financières.

Les défis futurs exigent que Maurice modernise ses infrastructures à tous les niveaux, des réseaux d'eau aux transports, en intégrant la capacité d'anticipation des risques climatiques dans toute politique de développement durable. La participation du ministre Gunness a renforcé la présence de Maurice dans les débats sur l'avenir des infrastructures, offrant des opportunités de coopération.

Il a déclaré : «Nos infrastructures doivent être plus intelligentes, plus durables et plus résilientes, tout en garantissant la continuité des services essentiels à la population. Ma participation au SIDSSA 2026 m'a également permis d'échanger avec plusieurs partenaires africains et internationaux et de partager l'expérience de Maurice, tout en découvrant les stratégies mises en oeuvre par d'autres pays pour financer, moderniser et protéger leurs infrastructures.»

Le symposium a mis en lumière l'importance cruciale de construire des infrastructures non seulement en quantité, mais en qualité. Face aux défis environnementaux croissants, la construction d'infrastructures plus intelligentes et durables devient impérative pour garantir leur efficacité à long terme.

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