Ile Maurice: Jean Daniel Perrine jugé apte à être interrogé

Le dossier du meurtre présumé du petit Adriano Kelyano, âgé de sept mois, entre dans une nouvelle phase. Jean Daniel Perrine, 30 ans, soupçonné d'avoir mortellement poignardé son fils, a quitté ce vendredi 4 septembre l'hôpital psychiatrique Brown-Séquard, à Beau-Bassin. Il était admis depuis le 24 août au High Security Ward de l'établissement après le drame survenu le 23 août à Roche-Bois, son état psychique devant être évalué avant toute reprise des interrogatoires par les enquêteurs.

Après plusieurs examens, un panel de psychiatres a conclu que Jean Daniel Perrine est désormais en mesure de répondre aux questions de la police. Sa sortie de l'hôpital ouvre ainsi la voie à la poursuite de son interrogatoire dans le cadre de l'enquête criminelle.

Le 23 août, le nourrisson de sept mois avait été retrouvé grièvement blessé au domicile familial, à Roche-Bois. Selon les éléments recueillis jusqu'ici, plusieurs coups de couteau auraient été portés à l'enfant alors qu'il dormait. Malgré les soins prodigués, le petit Adriano n'a pas survécu à ses blessures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans les heures ayant suivi le drame, Jean Daniel Perrine avait livré une version particulièrement troublante aux enquêteurs. Il avait déclaré avoir entendu des «voix diaboliques» qui l'auraient poussé à s'en prendre à son enfant. Ses déclarations avaient conduit les autorités à solliciter une évaluation psychiatrique avant la poursuite des procédures.

Avec son retour dans le circuit de l'enquête, les policiers doivent reprendre les auditions afin de préciser les circonstances exactes du drame et confronter ses déclarations aux autres éléments recueillis. L'interrogatoire devrait permettre d'établir avec précision la chronologie des événements survenus le 23 août, les circonstances dans lesquelles le nourrisson a été agressé et l'état dans lequel se trouvait le suspect au moment des faits.