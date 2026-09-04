Soudan: Le pays participe aux travaux de l'atelier régional de la plateforme d'action antimines à Addis-Abeba

4 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le colonel-ingénieur Mutasim Makki Abdelhafiz, directeur du Centre national soudanais de lutte antimines, accompagné de M. Ali Ahmed Ibrahim, chargé des programmes au Bureau des Nations unies pour le service de la lutte antimines et coordinateur du programme de lutte antimines au Soudan, a conduit la délégation soudanaise ayant pris part aux travaux de l'atelier régional de la plateforme d'action antimines, organisé dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba avec la participation de délégations de pays africains anglophones. La rencontre a été organisée par l'agence japonaise JICA, sous le suivi du Centre international de Genève pour l'action antimines et du Programme des Nations unies pour l'action antimines en Éthiopie.

Dans des déclarations faites à cette occasion, le directeur du Centre national soudanais de lutte antimines a indiqué que l'atelier régional visait à mettre en place un réseau de coopération entre les pays africains, afin de favoriser l'échange d'expériences et de tirer parti des acquis de chacun.

Il a précisé que les travaux ont entendu les rapports des délégations africaines participantes sur les programmes de déminage, l'élimination des munitions non explosées, les défis rencontrés, les solutions proposées, ainsi que les moyens modernes de faire face à la rareté des ressources et à la baisse du soutien financier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La délégation soudanaise a, en marge de l'atelier, tenu des rencontres avec le directeur du Centre international de Genève pour l'action antimines, le directeur du centre du Cambodge.

L'atelier a, par ailleurs, formulé d'importantes recommandations concernant le soutien aux programmes et la mise en oeuvre concrète des stratégies sur le terrain.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.