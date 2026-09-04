Soudan: Le pays participe aux travaux de l'atelier régional de la plateforme d'action antimines à Addis-Abeba

Le colonel-ingénieur Mutasim Makki Abdelhafiz, directeur du Centre national soudanais de lutte antimines, accompagné de M. Ali Ahmed Ibrahim, chargé des programmes au Bureau des Nations unies pour le service de la lutte antimines et coordinateur du programme de lutte antimines au Soudan, a conduit la délégation soudanaise ayant pris part aux travaux de l'atelier régional de la plateforme d'action antimines, organisé dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba avec la participation de délégations de pays africains anglophones. La rencontre a été organisée par l'agence japonaise JICA, sous le suivi du Centre international de Genève pour l'action antimines et du Programme des Nations unies pour l'action antimines en Éthiopie.

Dans des déclarations faites à cette occasion, le directeur du Centre national soudanais de lutte antimines a indiqué que l'atelier régional visait à mettre en place un réseau de coopération entre les pays africains, afin de favoriser l'échange d'expériences et de tirer parti des acquis de chacun.

Il a précisé que les travaux ont entendu les rapports des délégations africaines participantes sur les programmes de déminage, l'élimination des munitions non explosées, les défis rencontrés, les solutions proposées, ainsi que les moyens modernes de faire face à la rareté des ressources et à la baisse du soutien financier.

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La délégation soudanaise a, en marge de l'atelier, tenu des rencontres avec le directeur du Centre international de Genève pour l'action antimines, le directeur du centre du Cambodge.

L'atelier a, par ailleurs, formulé d'importantes recommandations concernant le soutien aux programmes et la mise en oeuvre concrète des stratégies sur le terrain.