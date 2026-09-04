Soudan: Osman Mirghani - L'Initiative de dialogue soudanais veut préparer le terrain pour une conférence inclusive à l'intérieur du pays

L'ingénieur Osman Mirghani, membre de l'Initiative de dialogue soudanais a affirmé que cette initiative vise à créer les conditions propices à la tenue, au Soudan même, d'une conférence nationale réunissant les forces politiques et les composantes de la société civile afin d'examiner les moyens de surmonter la crise actuelle et de bâtir un État affranchi des rancoeurs du passé et des erreurs de l'Histoire.

S'exprimant dans l'émission Le Forum politique de la Télévision soudanaise, M. Mirghani a indiqué que l'initiative émane d'un groupe de citoyens soudanais préoccupés par l'avenir du pays. Il a précisé que ses promoteurs ne disposent d'aucun agenda préétabli et ne cherchent pas à imposer des résultats déterminés, mais entendent plutôt préparer le cadre nécessaire au dialogue entre les parties soudanaises.

Il a expliqué que l'idée repose sur plusieurs conditions, notamment l'autorisation d'organiser une conférence soudanaise sur le territoire national, la mise en place des garanties nécessaires à un dialogue libre et sans restrictions entre les différentes forces politiques et sociales, ainsi que l'engagement à appliquer les conclusions qui en découleront.

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« Nous ne sommes pas propriétaires du dialogue et nous n'avons pas d'agenda. Tout ce que nous avons fait consiste à préparer le terrain pour les parties soudanaises », a-t-il déclaré, soulignant que les participants eux-mêmes décideront des modalités de conduite des séances, de l'ordre du jour et des recommandations finales.

M. Mirghani a indiqué que l'initiative avait été lancée par un groupe de cinq personnes, dont lui-même, à la suite de consultations tenues en Égypte, avant que l'idée ne soit soumise à une phase d'expérimentation concrète au Soudan.

Il a ajouté que les promoteurs de l'initiative avaient sollicité une rencontre avec le président du Conseil de souveraineté afin de s'assurer de l'existence de la volonté politique et des garanties requises. Selon lui, le président du Conseil a écouté la proposition avec intérêt, dans le cadre d'un examen sérieux des idées, des arguments et de la logique sur lesquels repose l'initiative.

M. Mirghani a également révélé que l'initiative s'était élargie par la suite grâce à des contacts avec d'autres parties et à l'intégration de nouveaux membres au sein du comité, dans le but d'élargir l'éventail des opinions et de développer l'idée de manière pragmatique.

Il a enfin affirmé que l'initiative repose sur la conviction que l'élan patriotique des Soudanais est aujourd'hui plus fort que jamais et que la période actuelle représente une occasion de dépasser les divergences, non seulement pour traiter la crise en cours, mais aussi pour construire un État stable, capable de s'affranchir des causes des conflits et des guerres successives.