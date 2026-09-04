Soudan: Le Conseil international de la région des Grands Lacs salue l'initiative de dialogue soudano-soudanaise

Le Secrétariat général du Conseil international de la région des Grands Lacs (ICGLR) a salué le lancement de l'initiative visant à faciliter un dialogue soudano-soudanais à l'intérieur du Soudan, sous la supervision d'un comité indépendant de sages soudanais annoncé le 30 août 2026.

Le Secrétariat a affirmé son soutien à cette initiative, qu'il considère comme une étape importante pour renforcer le dialogue, rétablir la confiance et créer un climat favorable à une conversation pacifique. Il a également indiqué, dans un communiqué publié ce jour, que la paix durable ne peut être pleinement atteinte que par un processus politique inclusif, porté par les Soudanais eux-mêmes et réunissant toutes les parties concernées autour des aspirations et des intérêts du peuple soudanais.

Le Conseil a encouragé cette démarche, estimant qu'elle favorise l'ouverture, l'interconnexion et le respect mutuel, en vue d'un large consensus sur l'unité du Soudan, sa souveraineté, son intégrité territoriale et son avenir pacifique. Il a appelé l'ensemble des acteurs concernés à aborder le dialogue dans un esprit de bonne foi, de respect mutuel et de responsabilité partagée, avec pour objectif commun de mettre fin aux violences et d'alléger les souffrances du peuple soudanais.

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Il a également exhorté toutes les parties soudanaises à saisir cette occasion pour s'engager de manière constructive, donner la priorité au dialogue plutôt qu'à la confrontation et oeuvrer collectivement à un règlement pacifique et négocié du conflit.

Le Conseil international de la région des Grands Lacs a enfin réaffirmé sa disponibilité à consulter étroitement le gouvernement soudanais, les acteurs concernés, les organisations régionales et les partenaires internationaux afin d'appuyer les efforts menés par les Soudanais pour promouvoir la paix, la stabilité, la réconciliation nationale et le rétablissement d'une paix durable dans le pays. Il a aussi appelé la communauté internationale à soutenir le Soudan dans sa quête de paix et de stabilité sur l'ensemble du territoire.