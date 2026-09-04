Sénégal: Diphtérie - 34 cas confirmés dans six régions, six personnes décédées (Officiel)

Dakar — Trente-quatre cas de diphtérie, dont six décès, ont été enregistrés au Sénégal dans huit districts sanitaires relevant de six régions depuis la confirmation du premier cas le 1er août dernier, a indiqué le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers un communiqué transmis à l'APS.

"La région de Kédougou concentre le plus grand nombre de cas avec 23 cas confirmés, suivie de Dakar avec cinq cas et Thiès avec trois cas", a précisé la même source.

Les régions de Louga, Diourbel et Kaolack comptent chacune un cas confirmé, a signalé le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Dès la détection des premiers cas, le ministère de la Santé, en collaboration avec les autorités administratives et territoriales ainsi que les partenaires "a renforcé les mesures de riposte afin de contenir la propagation de la maladie".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces mesures comprennent notamment "la prise en charge des cas, l'investigation systématique des cas confirmés, l'identification et le suivi des personnes ayant été en contact avec les malades, ainsi que le renforcement de la surveillance épidémiologique".

Une campagne de vaccination de rattrapage ciblant les enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés est également mise en oeuvre dans le cadre de la riposte, souligne le ministère en charge de la santé. qui insiste par ailleurs sur la sensibilisation des populations au recours précoce aux structures de santé "dès l'apparition des premiers signes de la maladie".

La diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse à potentiel épidémique, mais évitable grâce à la vaccination. Elle est provoquée par le bacille de Löffler-Klebs et se transmet par voie aérienne (toux, éternuements) ou par contact direct avec des lésions cutanées.

Elle peut notamment se manifester par un mal de gorge, de la fièvre, des difficultés à avaler, un enrouement, un gonflement du cou ou encore la présence de membranes grisâtres dans la gorge, pouvant parfois entraîner des difficultés respiratoires.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les parents à "respecter le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination et à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants afin de compléter, si nécessaire, les doses manquantes".

Il recommande également de consulter rapidement la structure de santé la plus proche dès l'apparition des premiers signes évocateurs et d'éviter toute automédication.

Le ministère appelle enfin les populations à la vigilance et au strict respect des recommandations sanitaires.