Sénégal: La SENTER teste son dispositif sécuritaire avant l'ouverture des JOJ Dakar 2026

La Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (SENTER) a procédé, vendredi à Sébikotane, à un exercice de simulation d'incendie à bord d'une rame du TER, afin d'éprouver le dispositif de sécurité avant l'ouverture de la liaison Diamniadio-Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) en perspective des JOJ Dakar 2026, a constaté l'APS.

Cet exercice de simulation, qui a mobilisé des éléments des sapeurs-pompiers et la Gendarmerie des transports ferroviaires, a été organisé en collaboration avec la Société d'exploitation du Train express régional (SETER), l'exploitant-mainteneur du TER, au point kilométrique PK39+300.

L'expression point kilométrique PK39+300 (souvent abrégée PK 39,3) désigne un emplacement précis situé exactement à 39 kilomètres du point de repère initial (le "PK0") d'une infrastructure de transport, le Train express régional en l'occurence.

C'est ainsi que l'exercice simulant un feu de rame entre deux gares, a eu lieu à Sébikotane, causant un bilan fictif de 55 victimes, dont six blessés graves, quatre blessés légers et 45 personnes impliquées.

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"Nous sommes venus réaliser un exercice de simulation d'un incendie qui arrive à bord du train pour tester l'efficacité et l'applicabilité de nos procédures d'évacuation, d'extinction d'incendie et de gestion de personnes vulnérables", a expliqué le directeur général de la SENTER, Cheikh Ibrahima Ndiaye.

Selon lui, l'exercice a permis de vérifier l'application des procédures sur le terrain et de tester la réactivité des forces de défense et de sécurité.

"L'enjeu pour nous est de se préparer véritablement à l'ouverture de la section Diamniadio-AIBD, qui va avoir lieu d'ici la fin du mois de septembre, mais surtout se préparer à l'organisation de l'événement historique que l'État du Sénégal a le privilège d'organiser", a-t-il déclaré, faisant allusion aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 (31 octobre - 13 novembre).

Cheikh Ibrahima Ndiaye a en outre indiqué que la SENTER entend disposer d'un plan de transport "opérationnel", répondant aux exigences de sécurité, de régularité et de qualité de service, en vue de ces jeux qui se tiennent pour la première fois en terre africaine.

Revenant sur les résultats de l'exercice de simulation d'incendie, le colonel Sada Dia, commandant des sapeurs-pompiers du Groupement d'incendie et de secours n° 1 de Dakar, a fait savoir qu'environ 15 minutes se sont écoulées entre la découverte du feu et l'arrivée des secours, un délai jugé "assez positif".

L'exercice a permis de vérifier, selon lui, les automatismes des secours, la disponibilité des installations nécessaires à une intervention rapide et le rôle du personnel du TER comme relais entre les secours et les installations.

Deux principaux modules ont été déployés : un module incendie pour l'extinction du feu et un module de secours aux victimes, avec notamment des médecins chargés du regroupement, du triage et de l'évacuation des victimes, a ajouté le colonel Sada Dia.

Du côté de la Gendarmerie, l'exercice de simulation d'incendie a mobilisé un peloton de 30 éléments de la brigade ferroviaire de Diamniadio, a affirmé le colonel Mademba Yacine Ndiaye, commandant la Légion de gendarmerie des transports ferroviaires.

Il a dans le même temps souligné que la Gendarmerie ferroviaire est également chargée, en cas d'incident réel, de participer à l'enquête judiciaire visant à en déterminer les causes.