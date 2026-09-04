Sénégal: Médina Baye - Cheikh Mouhamadou Macky Niass inhumé après la prière du vendredi

Kaolack — Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass, fils de Cheikh El Hadji Ibrahima Niass, a été inhumé peu après la prière du vendredi à Médina Baye, foyer religieux de la commune de Kaolack (centre), en présence d'une foule nombreuse et de plusieurs dignitaires de la Fayda Tidjaniya.

La grande mosquée de Médina Baye a accueilli de nombreux fidèles venus prendre part à la prière du vendredi et accompagner le défunt à sa dernière demeure.

Présenté par ses proches comme "un soldat du savoir et un homme de Dieu accompli", Cheikh Mouhamadou Macky Niass a reçu plusieurs témoignages mettant en avant son engagement religieux et son attachement à l'éducation et à la transmission du savoir.

Le khalife général de la Fayda Tidjaniya, Cheikh Mouhamadou Mahi Niass, a pris part à la cérémonie aux côtés de plusieurs personnalités religieuses.

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Dans son témoignage, il a salué l'engagement du défunt au service de l'islam, tant au Sénégal qu'à l'étranger, ainsi que son attachement à l'éducation et à la transmission des connaissances.

Cheikh Mouhamadou Mahi Niass a également relevé sa foi, son humanisme, sa rigueur et son attachement à la vérité.

Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass est décédé lundi au Maroc, à l'âge de 83 ans, des suites d'une maladie.

Né en 1943 à Médina Baye, il était une figure religieuse de la Hadara de la Fayda Tidjaniya.

Il animait régulièrement des causeries et prêches consacrés au Prophète Mouhamad (PSL), avec une intonation vocale rappelant celle de son père.

Après avoir mémorisé le Saint Coran auprès de Cheikh Ibrahima Niass, il s'est orienté vers les études islamiques, d'abord en Mauritanie, avant d'intégrer l'université islamique Al-Azhar du Caire, en Égypte, où il obtint son diplôme en 1976.

De retour au Sénégal, un an après le décès de son père, il intégra l'École normale supérieure, où il suivit une formation de deux ans.

Il exerça ensuite comme professeur de langue arabe dans plusieurs collèges d'enseignement moyen à Kaolack, avant de prendre sa retraite.

Ces dernières années, il s'était consacré à la transmission du savoir religieux et participait à de nombreuses manifestations de la Fayda Tidjaniya en qualité d'enseignant, de conférencier et d'animateur.