Afrique: Préliminaires Coupe de la CAF - Diambars s'incline face à l'ES Zarzis de Tunisie (1-3)

Dakar — L'équipe de Diambars FC a été battue (1-3) par l'Espérance sportive de Zarzis (Tunisie), ce vendredi au stade Taïeb Mhiri de Sfax, en match comptant pour le match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Les académiciens de Saly, avaient ouvert le score dès la 13e minute, avant de voir les Tunisiens revenir et s'imposer en marquant à trois reprises.

Le match retour aura lieu la semaine prochaine.

En cas de qualification, Diambars FC retrouvera Vitesse FC (Burkina Faso) ou l'AS Real Bamako (Mali) au deuxième tour des préliminaires de la Coupe de la CAF.

La dernière participation du club professionnel de football basé sur la Petite-Côte (Saly) à cette compétition remonte à 2022-2023, année au cours de laquelle le club avait été éliminé dès le deuxième tour préliminaire, un cap qu'il n'a jusque-là jamais franchi.