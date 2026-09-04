Afrique: Rapatriement volontaire - 120 migrants quittent le Maroc en direction du Sénégal

Dakar — Un premier convoi de 120 migrants sénégalais a quitté le Maroc ce vendredi aux alentours de 17 heures pour regagner le Sénégal dans le cadre des opérations de rapatriement volontaire des candidats à l'émigration secourus ou interceptés par la Marine royale marocaine, a confirmé une source diplomatique à l'APS.

Le convoi devant traverser la Mauritanie est attendu samedi dans la ville frontalière sénégalaise de Rosso. Le Consulat général du Sénégal à Dahla, une ville du sud marocain, assure continuer à travailler avec les autorités diplomatiques et les autorités marocaines dans le cadre de la poursuite des rapatriements volontaires.

Plus d'une centaine de Sénégalais admis dans les centres d'accueil des migrants de Bir-Guindouz et d'Argoub attendent d'être rapatriés au Sénégal.