Sénégal: Gamou 2026 - 160 interpellations et 160 interpellations lors des opérations de sécurisation à Thiès et Kaolack (Police)

Dakar — La Police nationale a annoncé avoir mobilisé 3 644 éléments et procédé à l'interpellation de 160 individus dans le cadre des opérations de sécurisation du Gamou 2026, menées du 24 au 27 août, dans les circonscriptions de Thiès et Kaolack.

Dans un communiqué publié vendredi, elle souligne que "le dispositif déployé visait notamment à lutter contre la criminalité, assurer la sécurité routière, fluidifier la circulation et apporter une assistance médicale et sociale aux fidèles et pèlerins".

Sur les 160 personnes interpellées, 60 l'ont été pour nécessité d'enquête, 33 pour vérification d'identité, 11 pour vol simple et neuf pour détention et usage de chanvre indien. Huit personnes ont également été interpellées pour ivresse publique et manifeste et six pour coups et blessures volontaires, lit-on dans le texte.

La Police fait également état de 182 plaintes enregistrées dans les commissariats centraux de Thiès et Kaolack et leurs secondaires.

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Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, les forces de sécurité ont dit avoir saisi 200 grammes de chanvre indien en vrac, 52 cornets, sept sachets et cinq joints de chanvre indien, ainsi que 11 500 comprimés de Tramadol.

Dans le volet de la sécurité routière, 62 accidents ont été constatés, dont 34 avec dégâts matériels et 28 accidents corporels ayant fait 28 blessés. Aucun accident mortel n'a été enregistré, souligne la Police dans son bilan des opérations de sécurisation du Gamou 2026 à Thiès et Kaolack.

Elle indique également avoir saisi 480 pièces, mis en fourrière 26 véhicules, immobilisé 137 motos et perçu des amendes forfaitaires s'élevant à 3 109 000 francs CFA.

Des actions sociales au bénéfice des pèlerins

Parallèlement à ses opérations de sécurisation, la Police a également mené des actions sociales, notamment sur le plan sanitaire. C'est ainsi que 971 consultations gratuites ont été réalisées, dont 721 au profit de civils et 45 en faveur de policiers, tandis que 116 personnes ont été placées en observation.

Concernant l'assistance sociale, 102 enfants égarés ont été recensés. Onze ont été retrouvés et remis à leurs parents, tandis que 19 ont été confiés à l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO).

La Police a également distribué 7 200 bouteilles d'eau aux fidèles et acheminé 14 000 litres d'eau par camions-citernes dans des quartiers confrontés à des pénuries.

"Un dispositif spécial de délivrance de titres de voyage a permis d'enrôler 543 personnes, dont 415 pour de nouvelles demandes, 126 pour des renouvellements et deux pour des duplicatas de passeports", selon le communiqué.

Par ailleurs, 692 pèlerins ont été contrôlés aux différents points d'entrée dans le cadre de la gestion des flux migratoires, a fait savoir la Police, ajoutant avoir mobilisé 2 750 éléments du Groupement mobile d'intervention (GMI), 601 de la direction de la Sécurité publique (DSP) et 293 agents issus d'autres services.

Des moyens technologiques, notamment des caméras de vidéoprotection, des drones, des dispositifs de détection et un système anti-drones, ont également été engagés, fait savoir la Police nationale.