Afrique: Coupe du monde féminine - Le Mali s'incline d'entrée devant le Japon

Dakar — Le Mali s'est incliné (102-97) face au Japon, ce vendredi, lors du match d'ouverture de la Coupe du monde féminine de basketball qui se déroule à Berlin, en Allemagne, jusqu'au 13 septembre.

Les Maliennes ont contrôlé les trois premiers quarts-temps de la rencontre, avant de voir les Japonaises revenir et remporter le duel dans les ultimes minutes.

Avec 27 points d'écart, la Japonaise Hayashi a été la meilleure marqueuse du match permettant à son pays de signer sa première victoire du tournoi.

Le Mali est logé dans la poule A qui comprend également l'Allemagne et l'Espagne, des adversaires jugés difficiles à manoeuvrer.

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Les Maliennes vont affronter les Espagnoles, samedi, lors de leur deuxième sortie.

L'autre représentant du continent, le Nigéria, champion d'Afrique en titre, va entamer la compétition, samedi, face à la Hongrie, dans une poule B composée de la Corée du Sud et de la France.

Les D'Tigress, auréolées d'un cinquième titre continental en 2025 et classées à la huitième place mondiale, peuvent compter sur Amy Okonkwo, double MVP du dernier Afrobasket, et leur meneuse Promise Amukamara.

Les Américaines, qui restent sur quatre titres consécutifs, sont les grandes favorites pour le sacre final à l'issue de cette édition qui enregistre la participation de seize équipes.

L'équipe américaine n'a plus perdu en Coupe du monde depuis la demi-finale de l'édition 2006.

Elle sera cependant privée de deux de ses cadres, Kelsey Plum et A'ja Wilson, élue meilleure joueuse du dernier tournoi olympique à Paris.

La Coupe du monde 2026 permettra d'obtenir le premier quota olympique pour les Jeux olympiques (JO) prévus à Los Angeles en 2028.

Seize nations sont engagées pour la Coupe du monde 2026, réparties en quatre groupes de quatre équipes.

Les quatre équipes qui termineront en tête de leur poule seront directement qualifiées pour les quarts de finale.

Les nations classées en deuxième et troisième position de chaque groupe devront passer par un barrage organisé les 8 et 9 septembre.

Les quatre vainqueurs de ces barrages compléteront le tableau des quarts de finale, programmés le 10 septembre.

Les demi-finales de la Coupe du monde 2026 auront lieu le 12 septembre avant la finale, prévue le dimanche 13 septembre à Berlin.