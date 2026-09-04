Sénégal: Kaolack - La SN HLM lance les travaux de construction de 65 logements aux HLM Nimzatt

Kaolack — La Société nationale des habitations à loyer modéré (SN HLM) a procédé, vendredi, au lancement des travaux de construction de 65 logements aux HLM Nimzatt, dans la commune de Kaolack (centre), a constaté l'APS.

La cérémonie de lancement a été présidée par l'adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, en présence du directeur général de la SN HLM, Pape Abdourahmane Dabo, et d'élus locaux.

"Cette cérémonie ne marque pas simplement le démarrage d'un chantier. Elle constitue une étape importante dans la mise en oeuvre d'une politique publique visant à faciliter l'accès des citoyens à un logement décent, sécurisé et adapté à leurs conditions de vie", a déclaré l'adjoint au gouverneur.

Selon M. Kamara, ce projet s'inscrit dans la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, notamment à travers l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050" et le Programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine.

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L'adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement considère que la croissance démographique et urbaine entraîne des besoins importants en matière d'habitat, mais aussi d'équipements collectifs, de voirie, d'assainissement, d'eau et de services essentiels.

"Au-delà du nombre de logements qui seront réalisés, il convient surtout de retenir la dynamique qu'un tel projet est susceptible d'impulser en matière de renouvellement urbain, d'amélioration du cadre de vie et de développement local", a-t-il souligné.

Mamadou Habib Kamara a invité les entreprises et les équipes techniques chargées des travaux à respecter les normes de construction, les délais contractuels ainsi que les exigences de qualité et de sécurité.

Il a également appelé les services déconcentrés de l'État, en relation avec la municipalité et les autres parties prenantes, à accompagner le projet, notamment pour des questions liées à l'urbanisme, à la libération des occupations irrégulières, à la voirie, à l'assainissement, à l'eau et à la sécurité.

Le directeur général de la SN HLM, Pape Abdourahmane Dabo, a appelé, de son côté, les autorités administratives et territoriales à accompagner davantage la société dans la lutte contre les occupations irrégulières de ses terrains.

"Le principal problème de la SN HLM demeure les occupations irrégulières", a-t-il déclaré.

Il a expliqué que, par le passé, la société utilisait ses propres ressources pour acquérir du foncier destiné à la réalisation de programmes de logements sociaux, une situation qui, selon lui, ne lui permettait pas de se consacrer pleinement à sa mission.

"Si vous voulez que la SN HLM fasse des résultats, si vous voulez qu'elle produise en masse, si vous voulez qu'elle parvienne à assurer sa mission d'assurer un toit à tout Sénégalais, accompagnez-la pour enlever les occupations irrégulières", a-t-il lancé à l'endroit des autorités.