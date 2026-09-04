Sénégal: Cap Skirring - Deux corps sans vie découverts dans des mangroves de Bouyouye (Gendarmerie)

Cap Skirring — Deux corps sans vie, dont celui d'une personne non encore identifiée et en état de décomposition très avancé, ont été découverts en début de semaine dans les mangroves du village de Bouyouye, dans le département d'Oussouye (sud), a-t-on appris vendredi auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie du Cap Skirring.

L'un des corps retrouvé est un individu de sexe féminin, l'autre n'étant pas encore identifié, ont précisé les gendarmes.

Ils ont expliqué dans un document que c'est le fils adoptif de la défunte, avec lequel il avait l'habitude de se rendre dans les rizières pour chercher des pépinières, qui a remarqué son absence durant la journée du lundi 31 août, avant de sonner l'alerte et entamer des recherches avec les villageois.

C'est le lendemain, indique la même source, que le corps sans vie de la dame âgée de 56 ans a été retrouvé dans les mangroves de Bouyouye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alertés, les éléments de la brigade territoriale se sont rendus sur les lieux, accompagnés des sapeurs-pompiers et de l'infirmier-chef de poste de santé de Boucotte pour faire les constatations d'usage.

Le corps en état de décomposition a été inhumé au bord du fleuve sur ordre du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Ziguinchor.

Le deuxième corps a été retrouvé flottant à la surface de l'eau par des pêcheurs qui ont, par la suite, informé le président du bureau du quai de pêche, lequel a alerté la brigade territoriale ainsi que la brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Le corps en état de décomposition très avancé a été inhumé aux cimetières des pêcheurs, à proximité du quai de pêche, sur instruction du même procureur.