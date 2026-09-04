Sénégal: Cap Skirring - Deux corps sans vie découverts dans des mangroves de Bouyouye (Gendarmerie)

4 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Cap Skirring — Deux corps sans vie, dont celui d'une personne non encore identifiée et en état de décomposition très avancé, ont été découverts en début de semaine dans les mangroves du village de Bouyouye, dans le département d'Oussouye (sud), a-t-on appris vendredi auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie du Cap Skirring.

L'un des corps retrouvé est un individu de sexe féminin, l'autre n'étant pas encore identifié, ont précisé les gendarmes.

Ils ont expliqué dans un document que c'est le fils adoptif de la défunte, avec lequel il avait l'habitude de se rendre dans les rizières pour chercher des pépinières, qui a remarqué son absence durant la journée du lundi 31 août, avant de sonner l'alerte et entamer des recherches avec les villageois.

C'est le lendemain, indique la même source, que le corps sans vie de la dame âgée de 56 ans a été retrouvé dans les mangroves de Bouyouye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alertés, les éléments de la brigade territoriale se sont rendus sur les lieux, accompagnés des sapeurs-pompiers et de l'infirmier-chef de poste de santé de Boucotte pour faire les constatations d'usage.

Le corps en état de décomposition a été inhumé au bord du fleuve sur ordre du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Ziguinchor.

Le deuxième corps a été retrouvé flottant à la surface de l'eau par des pêcheurs qui ont, par la suite, informé le président du bureau du quai de pêche, lequel a alerté la brigade territoriale ainsi que la brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Le corps en état de décomposition très avancé a été inhumé aux cimetières des pêcheurs, à proximité du quai de pêche, sur instruction du même procureur.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.