Sénégal: Près de 80 % des jeunes devant participer aux JOJ Dakar 2026 sensibilisés au dopage (Responsable)

Dakar — Près de 80 % des jeunes devant participer aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont déjà été sensibilisés aux questions liées au dopage, a indiqué, vendredi, le président de l'Organisation nationale de lutte antidopage du Sénégal (ONADS), docteur Mouhamed Diop.

"Près de 80 % des jeunes qui vont participer aux JOJ ont déjà été sensibilisés sur les questions liées au dopage", a-t-il déclaré à l'ouverture de la 19e réunion du Conseil de l'Organisation régionale antidopage (ORAD) des zones 2 et 3 d'Afrique, qui se poursuit jusqu'au 6 septembre prochain à Dakar.

Cette rencontre réunit les représentants des organisations nationales antidopage de la région, ainsi que des représentants de l'Agence mondiale antidopage (AMA), du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et du ministère des Sports et de la Jeunesse.

Mouhamed Diop a toutefois appelé à poursuivre les efforts de sensibilisation, de contrôle et d'enquête, estimant que la lutte contre le dopage ne doit pas se limiter au seul sport de compétition.

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"Ce qui se passe dans certaines salles de sport, ce qui se passe au niveau des jeunes qui, pour des raisons esthétiques, prennent certains produits, tout cela fait partie de ce [contre] quoi nous luttons", a-t-il expliqué.

Selon lui, la prévention doit ainsi concerner l'ensemble de l'écosystème sportif, notamment les sportifs, les encadrements techniques, les jeunes pratiquants et les usagers des salles de sport.

Le responsable de l'ONADS a par ailleurs salué l'accompagnement de l'Etat du Sénégal dans la lutte contre le dopage, plaidant pour que cet appui puisse s'inscrire dans la durée.

Prenant la parole après le responsable de l'ONADS, le directeur des activités physiques et sportives au ministère des Sports et de la Jeunesse, Gilbert Sidy Lamine Mbengue, a souligné l'importance de cette réunion dans la perspective de l'entrée en vigueur du nouveau Code mondial antidopage, prévue le 1er janvier 2027.

"Cette réunion constitue une étape essentielle pour évaluer le chemin parcouru, harmoniser nos approches, renforcer les capacités de nos organisations nationales antidopage et bâtir ensemble des stratégies communes et efficaces face aux défis toujours renouvelés de la lutte antidopage", a-t-il déclaré.

Il a insisté sur la nécessité pour les Etats membres de l'ORAD d'anticiper cette échéance, notamment à travers la révision et la mise en conformité de leurs textes législatifs et réglementaires nationaux.

Les travaux doivent également porter sur le renforcement des capacités techniques et juridiques des organisations nationales antidopage, l'harmonisation des pratiques et l'intensification des programmes d'éducation et de sensibilisation.

"L'harmonisation de nos pratiques régionales est nécessaire pour que nos pays abordent cette échéance dans un esprit de cohésion et de solidarité", a souligné M. Mbengue.

Il a relevé que les disparités en matière de capacités et de moyens entre les Etats constituent un défi auquel la coopération régionale doit apporter des réponses.

Le président de l'ORAD des zones 2 et 3, Emmanuel Fernandes Dos Passos, a indiqué, pour sa part, que la réunion annuelle permet aux organisations nationales antidopage d'évaluer les progrès réalisés dans leurs différents pays et de partager leurs expériences.

"Aujourd'hui, l'un des points essentiels, c'est que nous allons vers le nouveau Code de 2027. Il va falloir se conformer à tout cela et ce sera l'un des objets de la discussion", a-t-il expliqué.

Il a également annoncé son prochain départ de la présidence de l'ORAD, avec l'élection d'un nouveau président prévue au cours de la réunion.

M. Dos Passos a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les pays de la région, en particulier au bénéfice des Etats disposant de moyens plus limités dans la lutte contre le dopage.

"Les pays les plus avancés doivent aider les autres. C'est l'intérêt de ce type de réunion", a-t-il dit, rappelant que la lutte contre le dopage relève également de la responsabilité des Etats et des comités nationaux olympiques.