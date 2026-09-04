Sénégal: La zone militaire n°3 et la mairie de Kaolack s'engagent pour la formation citoyenne

Kaolack — La zone militaire n°3 a signé une convention de partenariat avec la mairie de Kaolack (centre), vendredi, en vue de formaliser et renforcer leur collaboration dans plusieurs domaines, dont la formation citoyenne et civique, l'environnement, l'assainissement et la protection civile.

"Cette convention vise à encadrer le cadre d'action de notre partenariat, qui va s'articuler autour de la formation citoyenne et civique, de l'appui technique et de la protection civile", a expliqué le colonel Massamba Thiam.

La convention a été signée par le maire de Kaolack, Serigne Mboup, et le nouveau commandant de la zone militaire n°3, le colonel Abdoulaye Mbengue, en présence de son prédécesseur, le colonel Massamba Thiam.

Le colonel Thiam a rappelé que les deux entités entretiennent "des relations historiques et exemplaires" au service des populations de la commune.

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Il a précisé que les deux parties travaillent, depuis décembre 2025, à l'élaboration de cette convention, qui, a-t-il estimé, pourrait servir d'exemple à d'autres zones militaires et collectivités territoriales dans le renforcement de leurs relations.

Selon le maire de Kaolack, Serigne Mboup, cette convention traduit la volonté de faire de la capitale du Saloum "une collectivité qui travaille dans la discipline, la compétence et avec des résultats".

Il a annoncé la formation et l'orientation de quelque 500 volontaires dans des secteurs tels que l'assainissement, l'environnement et la citoyenneté.

S'adressant aux jeunes bénéficiaires, M. Mboup les a invités à s'inspirer des valeurs de l'armée, notamment "la discipline, la ponctualité, l'organisation et l'amour de la patrie".

L'édile de Kaolack a assuré que ce programme "ne sera jamais un instrument politique, mais un outil de développement", précisant que la convention sera arrimée aux projets industriels de la ville.

Il a également salué le travail des forces armées, particulièrement celui du commandement de la zone militaire n°3, au service des populations.

Le maire a enfin rendu un hommage appuyé au colonel Massamba Thiam, commandant sortant de la zone militaire n°3, pour "l'excellent travail" accompli à Kaolack et dans l'ensemble de la zone militaire.