Afrique: Une liste de 25 joueurs pour le tournoi UFOA-A qualificatif pour la CAN U17

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 17 ans, Lamine Sané, a rendu publique vendredi une liste de 25 joueurs retenus pour le tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations U17 de la zone UFOA-A, prévu du 7 au 20 septembre 2026 à Dakar.

Sept joueurs champions d'Afrique en titre dans cette catégorie figurent parmi les 25 joueurs sélectionnés.

Il s'agit du portier Assane Sarr, du défenseur Cheikh Thior, des milieux Emile Niaga Sadio, Mahamet Ba et Souleymane Commissaire Faye, en plus des Daouda Fofana et Cheikh Oumar Sy.

Les moins de 17 ans du Sénégal vont tenter de décrocher leur troisième titre d'affilée dans cette compétition de de la zone UFOA-A. Ils avaient remporté le tournoi en 2024 et 2025.

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Plusieurs sélections en lice sont déjà présentes à Dakar, pour les besoins de ce tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations U17 de la zone UFOA-A.

Les sélections nationales des moins de 17 ans du Mali, de la Gambie, de la Guinée Bissau, de la Mauritanie, de Sierra Leone ont déjà pris leurs quartiers dans la capitale sénégalaise.

Le Sénégal abrite, du 7 au 20 septembre 2026, le tournoi U17 de l'UFOA-A dont les Lionceaux sont détenteurs du trophée.

Les U17 du Sénégal sont aussi les champions d'Afrique en titre et vont disputer la Coupe du monde de la catégorie en octobre prochain au Qatar.

Ils partagent le groupe A avec la Mauritanie, la Gambie et la Sierra Leone.

Le groupe B comprend le Mali, le Liberia, la Guinée et la Guinée Bissau.

Les Lionceaux vont faire leur entrée en lice, mardi, face à la Mauritanie, avant de jouer la Sierra Leone et boucler la phase de poule avec la Gambie.

- Voici la liste des Lionceaux retenus :

- Gardiens : Assane Sarr (Ndangane FC), Ibrahima Dione (Oslo FA), Mouhamed Baba Diallo (Diambars FC)

- Défenseurs : Cheikh Thior (Oslo FA), Aliou Dièye (Inter de Dakar), Arona Diallo (United Academy), Ibrahima Gassama (Diambars), Ibrahima Camara (AF Darou Salam), Moussa Ndiaye (Ndersakh), Gaba Sarr (Agora)

- Milieux : Émile Niaga Sadio (Essamaye FC) Mahamet Ba (Diambars), Souleymane Commissaire Faye (Be Sport), Serigne Aliou Diop (Université club de Thiès), Adama Diédhiou (Espoirs de Guédiawaye), Maguette Guèye (Académie Mawade Wade)

- Attaquants : Daouda Fofana Fall (Génération Foot), Cheikh Omar Sy (Castors FC), Amadou Ndiaye (Université club de Thiès), Amsatou Diouf (Diambars), Abdou Kader Mangane Ndour (Be sport), Mamadou Bangoura (Diambars), Papa Demba Guèye (AF Darou Salam), Amadou Assane Seck (Académie fédérale) Khaly Diouf Sow (Escale de Mbacké)