Afrique: Tournoi UFOA-A qualificatif pour la CAN U17 - Plusieurs sélections nationales déjà à Dakar

Dakar — Plusieurs sélections nationales des moins de 17 ans sont déjà présentes à Dakar, où elles doivent prendre part au tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations U17 de la zone UFOA-A, prévu du 7 au 20 septembre 2026, a appris l'APS.

Les sélections nationales des moins de 17 ans du Mali, de la Gambie, de la Guinée Bissau, de la Mauritanie, de Sierra Leone ont déjà pris leurs quartiers dans la capitale sénégalaise.

Le Sénégal abrite, du 7 au 20 septembre 2026, le tournoi U17 de l'UFOA-A dont les Lionceaux sont détenteurs du trophée.

Les U17 du Sénégal sont aussi les champions d'Afrique en titre et vont disputer la Coupe du monde de la catégorie en octobre prochain au Qatar.

Ils partagent le groupe A avec la Mauritanie, la Gambie et la Sierra Leone.

Le groupe B comprend le Mali, le Liberia, la Guinée et la Guinée Bissau.

Les Lionceaux vont faire leur entrée en lice, mardi, face à la Mauritanie, avant de jouer la Sierra Leone et boucler la phase de poule avec la Gambie.