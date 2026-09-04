Sénégal/Guinée Bissau: Ligue des champions - Teungueth FC vise un résultat positif à Bissau face au FC Cantchungo

4 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Teungueth FC affronte Futebol Clube de Cantchungo pour le compte de la manche aller du premier tour des éliminatoires de la Ligue des Champions, au Estádio Nacional 24 de Setembro de Bissau, samedi, à partir de 16 heures, avec l'ambition de ramener un résultat positif de ce déplacement en Guinée-Bissau.

Pour leur retour en Afrique, les Champions du Sénégal ont l'ambition de rééditer leur prouesse de la saison 2020-2021, lors de laquelle ils avaient créé la surprise en se qualifiant, pour la première fois de leur histoire, à la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF.

Ils ont ainsi sorti les grands moyens pour leur déplacement dans la capitale Bissau guinéenne.

A Bissau depuis mercredi, les Rufisquois ont effectué sur place leur première séance d'entraînement, jeudi.

Selon l'équipe digitale de Teungueth FC, lors de cette séance, l'entraîneur Malick Daf, a mis l'accent sur "la rigueur, la discipline tactique et la cohésion du groupe, trois ingrédients essentiels pour aborder cette rencontre avec détermination et ambition".

Le match retour est prévu le samedi 12 septembre à Dakar.

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