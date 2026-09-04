Sénégal: Le PM Al Aminou Lô fera sa déclaration de politique générale le 8 septembre, confirment ses services

Dakar — Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo sera à l'Assemblée nationale le mardi 8 septembre, pour prononcer sa déclaration de politique générale, ont confirmé ses services, vendredi.

"Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou LO [sera] devant l'Assemblée nationale, mardi 8 septembre 2026, à partir de 10 heures, dans le cadre de sa Déclaration de politique générale (DPG)", peut-on lire dans un message publié sur la page Facebook de la Primature.

L'Assemblée nationale avait annoncé, mardi dernier, avoir programmé la déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo pour le mardi septembre, à 10 h, "sous réserve de la fixation d'une autre date" par le président de la République dans le délai réglementaire de huit jours.

"Conformément aux dispositions des articles 22 et 77 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, [il a été] arrêté la date du mardi 8 septembre 2026 à 10 heures pour la tenue de ladite séance sous réserve de la fixation d'une autre date par le président de la République dans le délai réglementaire de huit (8) jours", avait indiqué l'institution parlementaire dans un communiqué.

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Cette décision fait suite à une réunion de la "Conférence des présidents de l'Assemblée nationale [qui] a examiné les modalités de programmation de la séance consacrée à la Déclaration de politique générale du Premier ministre", selon le communiqué.

Un décret du président de la République avait fixé au premier septembre dernier la déclaration de politique générale du Premier ministre, mais l'Assemblée nationale, se basant sur son Règlement intérieur, n'avait pas entériné cette date.